De unde au pornit îmbrâncelile la concertul lui Noize MC: Explicația organizatorilor

Liubovi Perciun, managerul GNB, compania care a organizat concertul rapperului rus Noize MC, a explicat pentru NM că intrarea cu drapele la evenimente este interzisă.

Este o regulă veche, care a fost introdusă în regulament din motive de securitate. Responsabilii din cadrul companiei precizează că vor analiza motivele care au dus la incidentul creat.

„Din motive de securitate nu se permite cu diferite tipuri drapeluri. Oamenii au fost informați cînd au cumpărat bilete, în regulament este indicat. Este o regulă mai veche, întrucît anterior au fost mai multe incidente. Nu ține doar de politică. Persoanele din video în mod agresiv au încercat să intre în local cu drapel. Noi nu putem verifica corporal toate persoanele, am mizat pe bunul simț. Am văzut video și o să analizăm și noi care au fost cauzele. Nouă ne pare rău de ceea ce s-a întîmplat. Mereu încercăm să găsim soluție pentru toate părțile implicate. Ca organizatori sîntem apolitici și lucrăm cu diferiți artiști”, a declarat pentru NM Liubovi Perciun.

Mai mult, Liubovi Perciun a precizat că oamenii care au apărut în secvențele video, ulterior au fost lăsați să intre din nou la concert.

Totuși, responsabilii din cadrul companiei au recunoscut că la unele concerte se fac excepții, însă detaliile se stabilesc din timp.

La rîndul său, activista civică Diana Dereveanco recunoaște că a văzut anunțul companiei GNB, potrivit căruia la eveniment nu se permitea cu drapeluri.

„În dimineața zilei concertului, am văzut anunțul GNB precum că este interzis să fie aduse steaguri. Am început imediat să le scriem prin poștă pentru a obține o explicație la ce se referă. Zeci de activiști au scris – ca răspuns, tăcere. Am luat steagurile cu noi, întrucît avem tot dreptul să facem acest lucru, regulamentul evenimentului trebuie scris în conformitate cu legea, și nu așa cum vrea oricine. Unii au fost nevoiți să predea drapelurile, alții au putut intra cu ele. Mulți au venit cu steaguri. Însă îndată ce cineva scotea drapelul, paza îl zmulgea cu forța”, a zis activista civică Diana Dereveanco.

Amintim că mai multe persoane ar fi fost scoase cu forța de la concertul rapperului rus Noize MC. Aceștia ar fi încercat să afișeze drapelul Ucrainei, deși organizatorii au interzis prezența oricăror embleme. Toate aceste acțiuni au fost filmate și au apărut imediat pe un canal de Telegram din Chișinău.

Noize MC a cîntat pe 23 aprilie la CIE Moldexpo, în Republica Moldova, în cadrul turneului său „Everything is like people”. Artistul a interpretat un program format din piese mai vechi, precum și piese din noul său album „Exit to the City”. Concertul a însumat tot ceea ce le place fanilor atît de mult în Noize MC: stil muzical individual, rap sarcastic pe teme de actualitate, melodii senzuale, precum și talentul unic de freestyler.

Amintim că în noiembrie 2022, rapperul Noize MC a fost declarat agent străin în Rusia. Cetățeanul rus Ivan Alekseev a fost adăugat în ,,listă” din cauza poziției sale anti-război.

Muzicianul a vorbit în mod repetat împotriva războiului Federației Ruse purtat în Ucraina.

După invazia pe scară largă a armatei ruse pe teritoriul ucrainean, Noize MC a plecat în Lituania. În Europa, a început să cînte la concerte de caritate pentru a ajuta ucrainenii.