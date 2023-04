Îmbrînceli la un concert în Chișinău. Oamenii au fost scoși din sală

Mai multe persoane ar fi fost scoase cu forța de la concertul rapperului rus Noize MC.

Aceștia ar fi încercat să afișeze drapelul Ucrainei, deși organizatorii au interzis prezența oricăror embleme. Toate aceste acțiuni au fost filmate și au apărut imediat pe un canal de Telegram din Chișinău, notează newsmaker.

Din imaginile video se observă că paza a fost nevoită să intervină și au scos cu forța unele persoane.

Noize MC a cîntat pe 23 aprilie la CIE Moldexpo, în Republica Moldova, în cadrul turneului său „Everything is like people”. Artistul a interpretat un program format din piese mai vechi, precum și piese din noul său album „Exit to the City”. Concertul a însumat tot ceea ce le place fanilor atît de mult în Noize MC: stil muzical individual, rap sarcastic pe teme de actualitate, melodii senzuale, precum și talentul unic de freestyler.

Amintim că în noiembrie 2022, rapperul Noize MC a fost declarat agent străin în Rusia. Cetățeanul rus Ivan Alekseev a fost adăugat în ,,listă” din cauza poziției sale anti-război.

După începere războiuloui, Noize MC a plecat în Lituania. În Europa, a început să cînte la concerte de caritate pentru a ajuta ucrainenii.