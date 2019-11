Cîţiva designeri moldoveni şi-au prezentat colecțiile de Revelion

Cîţiva creatori de modă autohtoni şi-au prezentat ieri colecțiile de Revelion.

Designerii spun că ofertele lor sînt pentru toate gusturile şi buzunarele. Fashionistelor li se recomandă în special ţinute în culori roşu, verde şi negru, iar pe lîngă clasicile rochii, designerii au prezentat şi idei de costume ce pun în evidenţă individualitatea şi frumuseţea celei care îl poartă, transmite NOI.md cu referire la publika.md.



"În acest an, pentru Revelion am optat să mergem după culoarea de bază de toamnă, care este un verde foarte închis. L-am interpretat în organza, mătasă şi în velvet de mătasă. Ca asociere de Anul Nou le-am mai pus nişte pietricele, ceva ce străluceşte şi se asociază de regulă cu Anul Nou", a menţionat Georgeta Mir, designer.



"Am optat pentru pînze naturale, viscoză, mătase, şifon. Am completat ţinutele din acest an cu accesorii pentru păr create din acelaşi material ca şi ţinuta purtată de model. Se privesc foarte armonios. Noi avem de toate, şi costume şi rochii", a explicat un alt designer.



"Este foarte relevantă şi binevenită această sărbătoare. Colecţia are foarte multe lucrări interesante cu un farmec deosebit de iarnă, pentru că în sărbătorile de iarnă vrei să fii deosebită, vrei să fii atractivă, sclipitoare", a declarat o tînără.



Preţurile ţinutelor prezentate de designerii moldoveni variază între cîteva sute şi cîteva mii de lei.