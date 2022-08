Irina Rimes și-a anulat concertele pe care urma să le susțină în Româ nia. Artista și-a cerut scuze atît de la fani, cît și de la colegii săi, transmite paranteze

Artista dezvăluie că se confruntă cu probleme de sănătate și a evitat să ofere detalii despre acestea.

„Azi e o zi tristă, pentru că trebuie să fac ceva ce am urît din tot sufletul și am evitat mereu cît de mult am putut. Din cauza unor probleme de sănătate, sînt nevoită să anulez concertele din Brezoi, Sighișoara și Tășnad. Vreau, pe această cale, să-mi cer iertare de la voi, dar rămîn cu p

rom

isiunea că ne vom vedea cît de curînd posibil”, a menționat Irina Rimes.