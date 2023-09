Valeriu Demidețchi: "Integrarea europeană începe să semene cu drumul lung către comunism în perioada PCUS"

Posibila reducere în Moldova a numărului de persoane care susțin integrarea europeană se poate datora faptului că istoria integrării europene a țării noastre începe să reamintească multora drumul lung spre construirea comunismului în perioada PCUS, în care pe culoare nimeni nu credea și erau sceptici în privința acestuia.

O astfel de opinie a exprimată cunoscutul jurnalist Valeriu Demidețchi într-un interviu acordat Gagauziya Radio Televizionu (GRT), compania publică de radiodifuziune a ATO Găgăuzia.

Comentând rezultatele sondajelor de opinie, potrivit cărora sprijinul public pentru integrarea europeană în Moldova este în scădere, iar numărul celor care ar vota la referendum pentru aderarea la UE a scăzut cu aproape 10 puncte procentuale pe parcursul anului – pînă la 47%, el a menționat căîn această privință există opinii diferite, inclusiv există opinia că în acest mod reprezentanții organizațiilor neguvernamentale își sperie partenerii occidentali și le cer mai mulți bani.

"Lor le place foarte mult banii și se tem că, dacă nu vor exista bani, dacă nu va fi finanțată mass-media, dacă lucrurile nu vor merge în aceeași mod ca acum, dacă nu vom închide gura oponenților, nu vom fi singuri pe piața informațională, atunci totul vor pierde totul. Există o astfel de opinie. Am auzit o astfel de opinie", a spus Valeriu Demidețchi.În același timp, potrivit acestuia, există și o opinie total diferită în această privință.

"Să spunem așa. Eu am început să lucrez încă atunci cînd PCUS, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, nu era la conducere. Dar să fim sinceri, niciunul dintre noi nu credea în venirea comunismului și eram sceptici cu privire la o mulțime de lucruri, sloganuri care erau atunci: "Economia trebuie să fie economică" etc. Noi înțelegeam foarte bine atît avantajele, cât și dezavantajele acelei perioade. Prin urmare, dintr-un anumit motiv, integrarea europeană și faptul că cei mai importanți integratori ai noștri sînt în multe privințe foști profesori ai istoriei comunismului, comunismului științific, istoriei PCUS, care au ales această cale nu fără bani, amintește cumva de istoria cu PCUS, că drumul spre comunism este lung, dar pe drumul spre comunism, nimeni nu am promis că te va hrăni", a subliniat jurnalistul.

"Ni se spune că în 2030 vom adera la UE și vom avea o viață confortabilă. E amuzant. O astfel de viață există în Bulgaria și România, care au aderat la UE în 2007? Și ele trec prin momente foarte dificile, deși încercăm să le lăudăm atît de mult. Dar, de fapt, e destul să mergeți în aceste țări și să vedeți că nu totul este atît de bine, minunat și excelent acolo. Și acolo există probleme foarte grave, iar aceste probleme vor rămîne și la noi", a continuat el.

"Prin urmare, aș dori să văd deja astăzi unele rezultate ale grijii autorităților pentru popor și țară. Vreau să văd acest lucru astăzi, dar nu peste 7 ani, cînd unii oficiali din Uniunea Europeană vor decide dacă să ne accepte în UE sau să nu ne accepte. Acest lucru a început să semene foarte mult cu PCUS, de care am rîs cîndva și tot mai mulți oameni înțeleg acest lucru", a spus Valeriu Demidețchi.





El a spus că este sceptic cu privire la procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

"Cred că dacă în aceeași UE sînt și țări sărace, și bogate, și țări care au avansat, care au realizat cu succes reforme, lucrează cu succes și au un fel de disciplină puternică, există și anumite pârghii care permit țării să se dezvolte și să profite de situația geopolitică, aceeași Ungaria, să zicem, sau alte țări.. Văd că aceeași Românie continuă comerțul cu Rusia și își vinde produsele acolo. Iar noi nu știu de ce le spunem fermierilor noștri, care au obținut o recoltă bună de mere, că îi vom duce în India, deși indienii rîd de acest lucru", a subliniat jurnalistul.

Moldovenii asociază aderarea Republicii la UE cu prosperitatea și dezvoltarea. În același timp, mulți moldoveni nu văd un viitor frumos nici în UE, nici în alte uniuni, ci îl văd în neutralitate, în dezvoltarea țării lor și în coexistență, precum și în dezvoltarea relațiilor atît cu Estul, cît și cu Vestul.