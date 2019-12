Tulbure: Pentru prima dată în 15-20 de ani, procurorul general insuflă încredere

La sosirea la procuratură, el a văzut că aceasta este o structură nefuncțională.

Aceasta este o evaluare foarte serioasă, pentru că nu vine din partea opoziției, nu din partea activiștilor civici, nu din partea așa-numiților „experți”, ci din partea unui profesionist care cunoaște foarte bine această structură. Despre noul procuror general, special pentru eNews, a vorbit analistul politic Alexei Tulbure, transmite Noi.md cu referire la enews.md "Pentru prima dată în ultimii 15-20 de ani, procurorul general insuflă încredere. El își începe activitatea cu un audit, inspecții la cele două procuraturi specializate, care, după crearea lor, au devenit o sursă de infracțiune și nelegiuire. El își alege o echipă, îi implică pe cei care nu au încălcat legea, nu au cooperat cu clanul mafiot al lui Plahotniuc etc. Nu am niciun motiv să mă îndoiesc de faptul că el se îndreaptă în direcția bună.Din declarațiile sale după numire, m-a mirat faptul că Stoianoglo a spus că sosind la procuratură a văzut că aceasta este o structură nefuncțională.Aceasta este o evaluare foarte serioasă, pentru că nu vine din partea opoziției, din partea activiștilor civici sau din partea așa-numiților „experți”, ci din partea unui profesionist care cunoaște foarte bine această structură. Faptul că acesta este rezultatul distrugerii statului, inclusiv a procuraturii, a mafiei, este evident.Cu toate acestea, nu trebuie să uităm că procuratura a fost reformată în 2016, iar după reformă, structura a continuat să degradeze, transformîndu-se în ceea ce avem astăzi.Aceasta înseamnă că reforma procuraturii în condițiile unui stat capturat nu se referă la modalitatea de a alege procurorul general, la CSJ, nici la autonomia procurorului. Ea se referă la faptul cum poate fi scos procurorul de sub controlul mafiei. Acest lucru trebuie avut în vedere la evaluarea reformei din 2016. Acest lucru ar trebui să-l aibă în vedere și viitorii reformatori".