Spirite încinse între Spînu și Kulminski. De la ce a pornit scandalul

Moldova ar fi putut obține, în urma negocierilor din toamnă cu Gazprom, un preț mult mai bun pentru gazele naturale rusești. O recunoaște chiar fostul vicepremier pentru reintegrare, Vlad Kulminski, care, în cadrul emisiunii „Puterea a Patra”, de la N4 a mai făcut o paranteză, declarînd că în orice moment cheie nu trimiți un șofer de taxi să piloteze un avion, făcînd, astfel, referire la vicepremierul, Andrei Spînu.

Vlad Kulminski, fost vicepremier: „ –Noi am fi putut să fim mult mai profesioniști la cum am negociat noi acest contract. În principiu, noi am fi putut obține un preț mult mai bun fără de a ceda ceva.(...) Nu vreau să dau aprecieri, dar nu cred că ar fi trebuit să fie implicat în aceste negocieri”, a declat Kulminski.

Comentariului fostului vicepremier pentru Reintegrare nu s-a lăsat fără o reacție din partea lui Andrei Spînu. În replică, acesta a publicat mesajul de felicitare a lui Kulminski privind succesele semnării contractului cu Gazprom.

Andrei Spînu a postat pe Facebook: ”Vlad, ce s-a schimbat? Pe 2 noiembrie, după semnarea contractului ai scris altceva. Vlad, “не по-мужски всё это”!”

Vlad Kulminski a mai precizat că R.Moldova ar fi putut obține un preț mai bun la gazele naturale în timpul negocierilor din toamna anului trecut.

"N-am obținut un preț pe care am fi putut să-l obținem în acele condiții. Ca eu să deschid un pic parantezele, formula pe care o avem este formula noastră. – Și asta nu este de laudă, pentru că formula nu este bunișoară", a precizat el.