Sau terminat banii? Democrații s-au mutat la vechiul sediu

Reprezentanții Partidului Democrat au anunțat că partidul s-a mutat la sediul vechi, de pe strada Tighina. Un aviz în acest sens a fost postat pe pagina de Facebook a partidului.

„Sediul central al Partidului Democrat din Moldova este pe strada Tighina, 32, municipiul Chișinău ”, scriu reprezentanții PD.Liderul PD Pavel Filip a declarat în iunie curent că partidul nu are resurse financiare pentru a menține sediul de pe strada Armenească și că partidul se va muta la un alt sediu.Clădirea de pe strada Tighina este fostul sediu al PD, unde democrații au stat pînă a se muta pe strada Armenească.La sfîrșitul lunii ianuarie 2018, Partidul Democrat din Moldova și-a schimbat sediul, pe strada Armenească din Chișinău. Edificiul în care democrații au stat mai mult de un an și jumătate are patru etaje și este fosta clădire a Partidului Comuniștilor.