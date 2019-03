Opinie: Liderii ACUM par a face jocul PDM

Liderii blocului ACUM, prin refuzul lor de a purta negocieri cu Partidul Socialiștilor privind crearea unei coaliții, par a juca jocul Partidului Democrat, iar după un anumit timp, Andrei Năstase și Maia Sandu se vor alătura planctonului politic.

Această opinie a fost exprimată de istoricul, politologul, fostul deputat în Parlamentul Republicii Moldova (2010-2014) Zurab Todua, comentînd refuzul blocului ACUM de a purta negocieri cu PSRM privind constituirea unei coaliții, transmite Noi.md.Potrivit lui, liderii blocului ACUM se comportă de parcă nu ducele de Wellington, dar anume ei l-au învins pe Napoleon la Waterloo."După alegerile parlamentare au trecut aproape trei săptămîni. Se pare că este o perioadă suficientă pentru a calma spiritele și pentru a gîndi cu capul. Cu toate acestea, în tot acest timp, liderii blocului ACUM nu au făcut nimic important, dar ce să mai spun, nici măcar o declarație elementară inteligentă. Refuzul de a negocia cu PSRM crearea unei coaliții este doar o "perlă" în această serie", a scris Zurab Todua."Noi, în blocul electoral "ACUM", am încheiat un singur parteneriat cu cetățenii Republicii Moldova. Eu am semnat un angajament public. Am spus în repetate rînduri că nu sîntem ca ei, respectăm cuvîntul și angajamentele pe care le-am dat...", a spus Andrei Năstase mai devreme.„Minunat! Expresia-cheie este că "noi nu sîntem ca ei". Wow! Chiar așa? Aici se vede totul: și lipsa experienței politice, și snobismul, și amețelile din cauza noii sale poziții. Se pare că Nastase, Sandu și Co nu au devenit (numai) membri ai parlamentului moldovenesc, dar cel puțin l-au învins pe Napoleon la Waterloo. Cîtă îndrăzneală și orgoliu!", a subliniat istoricul, politologul, fostul deputat în parlament.Potrivit lui, liderii blocului ACUM au niște speranțe supranaturale cu privire la proiectele lor de legi."Domnii din ACUM își pot presăra proiectele de legi cu aur sau chiar cu diamante, oricum ele vor merge la coș", a spus Zurab Todua."Dacă nu există un Joc în culise, iar declarația liderilor ASUM este poziția lor reală, atunci se poate spune că au jucat frumos jocul PDM. După un anumit timp, A. Năstase și M. Sandu se vor alătura planctonului politic și își vor aminti cu tristețe de momentul pe care soarta i l-a oferit, dar pe care nu l-au putut folosi", a spus istoricul, politologul, fostul parlamentar.El a recomandat liderilor ACUM și PSRM, cît încă mai există timp pînă la prima ședință a parlamentului, să rezerveze o oră-două zilnic și să citească nuvela lui Ștefan Zweig, "Clipa ireversibilă"."Este o lectură extrem de utilă. Mai ales pentru cei care sînt capabili să învețe și să facă concluzii", a scris Zurab Todua.