Nagacevschi către PAS: „Au interesul ca eu să eșuez, să plec”

Ministrul Justiției Fadei Nagacevschi spune că din cele patru luni de când a fost numit ministru, cele mai mari probleme de comunicarea le are cu Partidul Acțiuni și Solidaritate (PAS) în frunte cu Maia Sandu.

Mai exact, fracțiunea ar face ca Nagacevschi să eșueze, iar în scurt timp să părăsescă Ministerul Justiției.

„De patru luni de zile cele mai mari probleme de comunicare eu le-am avut cu PAS. Tot timpul au încercat să mă decredibilizeze, să-mi destabilizeze pozițiile, să prezinte poziții distructive cu privire la ceea ce fac eu la Ministerul Justiției. Prin comunicarea prin care o fac cu reprezentanții din afară”, menționează Nagacevschi.

Ministrul mai afirmă că i-ar fi chemat pe cei din PAS la consultări publice, însă aceștia nu ar fi venit, transmite NOI.md cu referire la tv8.md.

„Când încercam să fac consultările publice, ei nu se prezentau. PAS-ul are interesul ca eu să nu identific acel consens larg pentru a mă mișca pe reforma justiției, să eșuez, pentru ca eu să plec din cadrul Ministerului Justiției. Eu înțeleg că PAS-ul are o strategie, se apropie alegerile prezidențiale. Ei cred că în cazul în care eu reușesc pe domeniul justiției, asta ar putea să aducă plus valoare președintelui țării”, a spus Nagacevschi.

Amintim că în luna decembrie a anului trecut Ministrul Justiției Fadei Nagacevschi nu i-a invitat pe membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) la consultările publice cu privire la modificările legii CSM-ului. Acest fapt a fost recunoscut de ministru în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8.

Despre intenția eliminării acestuia din partid, Nagacevschi s-a referit și la unii judecători și procurori, fără a da nume.

„Inclusiv judecătorii și procurorii. Evident că acolo sunt grupuri care doresc foarte multe ca eu să eșuez. S-a muncit foarte mult ca eu să fiu blocat, discreditat și ulterior eliminat din cadrul sistemului justiției. Există sistemul penitenciar. Au fost anumite articole de presă, anumite scheme desenate; cine și cum lucrează, împotriva cui”, a mai menționat ministrul.