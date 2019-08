Leancă a comentat declarațiile lui Slusari: "Aberații ale unui expert în legume"

Iurie Leancă a calificat drept „aberații crase” declarațiile lui Alexandru Slusari prin care cere Procuraturii pornirea urmăririi penale pe numele fostului vicepremier.

„E greu să comentezi aberații crase, dar am să încerc. Cînd pui un agronom să “investigheze” o fraudă bancară, riști ca pe cîmpul de infractori să pună “sperietori”, a declarat Iurie Leancă.Vedeți mai jos comentariul fostului premier privind acest subiect:"Acest expert în legume, pe nume Slusari, folosește tribuna Parlamentului pentru a face declarații politice răsunătoare (ca un papagal, pentru că astfel de declarații "le cîntă" șeful său de partid la TV de ani de zile), în încercarea de a-și ascunde în fața propriului electorat incapacitatea de a-și respecta promisiunile și de a contribui la ridicarea nivelului de trai al cetățenilor moldoveni.Pe lîngă faptul că Slusari, ca și șeful său de partid - Năstase, dă dovadă (sau se prostește) a cîta oară că nu are cunoștințe elementare în domeniul pe care, cică, îl investighează, acest deputat încalcă flagrant legea.În primul rînd, vorbim de principiul separării puterii în stat. Un deputat, fie el și președinte al unei comisii de anchetă, nu poate solicita Procuraturii să deschidă dosar penal și, mai ales, să indice pe numele cui să facă acest lucru. E o dovadă clară de încercare de a se implica în actul justiției. Ăștia care spuneau că vor "elibera instituțiile statului", în realitate, le dau indicații și vor să le captureze în interese proprii.Eu chiar aș vrea să văd dacă există procurori care să dea curs acestei solicitări, pentru că ei ar trebui să cunoască legea și jurisprudența Curții Constituționale, care spune clar: 1. Comisia parlamentară nu stabilește răspunderea penală a vreunei persoane (or Slusari menționează expres că s-a comis, cică, neglijență în serviciu) 2. Sînt inadmisibile (din partea Comisiei de Anchetă) orice declarații publice prin care se aduc unor persoane concrete acuzații grave, care nu sînt probate în cadrul unor proceduri strict reglementate de lege", a declarat Leancă.