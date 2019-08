Fostul procuror general al României va oferi consultanță Guvernului Sandu Politică 29 august 2019, 15:00

Fostul procuror general al României Augustin Lazăr a fost invitat de premierul Maia Sandu să facă parte din echipa de consiliere pentru promovarea reformei justiției în R.Moldova, notează Noi.md.

Declarația a fost făcută de Sandu astăzi, în urma unei întrevederi cu fostul oficial român.

"Am avut deosebita onoare să am o întrevedere cu domnul Augustin Lazăr, fost Procuror General al României, un mare promotor al independenței sistemului judiciar și al consolidării statului de drept din România. Am discutat despre planurile noastre privind reformarea justiției și lupta împotriva corupției. Domnia sa a împărtășit mai multe aspecte din propria experiență în calitate de șef al Ministerului Public, dar și a apreciat pozitiv inițiativele noastre de reformare a organelor procuraturii", a declarat Sandu în urma întrevederii.

Premierul a mai adăugat că schimbările reale pot fi posibile doar cu sprijinul unor oameni integri, care dau dovadă de fermitate și curaj în lupta cu corupția mare.

"De un astfel de procuror avem nevoie în Republica Moldova și sperăm să ne putem baza și pe experiența și profesionalismul unor oameni ca Augustin Lazăr", a conchis ea.