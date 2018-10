Dosarul Roșca: Verdictul dat de Curtea de Apel

Ieri, 8 octombrie, Curtea de Apel Comrat a examinat demersul depus de subsemnatul, Iurie Roșca, și avocatul Iulian Rusanovschi împotriva încheierii judecătorului de instrucție prin care a fost confirmată ordonanța procurorului Mihail Ivanov de punere sub sechestru a sumei de bani în valoare de circa 11 mii euro, ridicați la 28 februarie a.c. în cadrul percheziției efectuate la sediul Fundației pentru Democrație Creștină de către colaboratorii Procuraturii Anticorupție.

Despre aceasta anunță Iurie Roșca, care a spus că în cadrul pledoariei sale avocatul Rusanovschi “a expus în detalii toate abuzurile și ilegalitățile comise de către procurorul Ivanov, care nu avea nici un drept să aplice o astfel de măsură, cu atît mai mult cu cît banii respectivi aparțineau unor persoane terțe, care nu au nici o calitate procesuală în dosarul intentat”.

Potrivit lui, apărătorul a arătat, printre altele, că plîngerile depuse de către cele patru persoane, cărora li s-au ridicat în mod nelegitim banii din sediul instituției în care activează, depuse pe numele procurorului Ivanov la 18 aprilie a.c., au fost ignorate, acesta neexpediind nici un răspuns solicitanților.

Aceeași situație s-a repetat după ce cele patru persoane s-au adresat la 4 mai a.c. procurorului ierarhic superior Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție, demnitarul nedînd nici un răspuns oficial.

La 3 mai a.c. judecătorul de instrucție Andrei Niculcea din cadrul judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) emite încheierea prin care dispune autorizarea punerii sub sechestru a respectivei sume de bani, procurorul neprezentînd acestuia plîngerile celor patru persoane, iar judecătorul emițînd respectivul act fără a avea cunoștință de existența acestora. Atît subsemnatul, cît și cele patru persoane prejudiciate nu am avut nici o știință despre emiterea acestei deciziei judecătorești, deoarece ea a fost emisă în absența noastră, spune Roșca.

Potrivit lui, a urmat și hotărîrea Curții de Apel Comrat care a respins solicitarea, confirmînd încheierea anterioară a judecătorului de instrucție.

“Personal am rămas cu impresia că toate pledoariile perfect argumentate juridic ale avocatului, ca și precizările pe care le-am făcut în cadrul ședinței de judecată, n-au trezit nici un interes celor trei judecători. Iar procurorul nu trebuia să depună nici un efort pentru a-și susține poziția. Totul era hotărît cu mult timp înainte. În cîteva săptămîni va urma examinarea unui alt demers al nostru la aceeași Curte de Apel Comrat, prin care cerem anularea unei alte încheieri judecătorești de punere sub sechestru a unui imobil aparținînd cu drept de proprietate Fundației pentru Democrație Creștină, care, de asemenea, nu are nici o legătură cu dosarul instrumentat subsemnatului” a spus Roșca.

Totodată, la 12 noiembrie la judecătoria sectorului Buiucani din Chișinău va continua examinarea în fond a dosarului Roșca.

“Procesul se anunță unul de durată. Precizez și cu această ocazie că, deși sînt perfect conștient de puținătatea șanselor de succes, voi continua să îmi pledez nevinovăția și nu am nici o intenție să mă eschivez de la proces sau să dau bir cu fugiții”, a conchis acesta.