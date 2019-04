Dodon: Sîntem împreună, sîntem o echipă

"Așa ceva nu se va întîmpla!". Astfel Igor Dodon a răspuns celor care au difuzat recent zvonuri în presă precum că șeful statului s-a distanțat de socialiști.

Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii "Ediție Specială" pe canalul NTV-Moldova.”Cînd am fost forțat să demisionez din funcția de președinte al PSRM, colegii mei din congres au votat și m-au ales ca lider neformal al socialiștilor. De aceea, celor care încearcă să spună că Dodon s-a distanțat în ultima vreme, lăsînd la o parte socialiștii, le spun că așa ceva nu se va întîmpla. Am ridicat acest partid împreună cu colegii și tovarășii mei - Zinaida Greceanîi, Vlad Batrîncea, Eduard Smirnov și alții. Cu întreaga echipă, am ridicat acest partid aproape de la zero în ultimii 8 ani.Acesta este copilul nostru. Și faptul că Dodon se îndepărtează - asta nu se va întîmpla. Sînt sigur că partidul are un viitor alături de președinte. Am mai multe șanse să schimb situația din țară împreună cu acest partid", a spus șeful statului.”Ieri am participat la o reuniune comună a fracțiunii socialiste și a Comitetului Executiv Politic. De asemenea, voi participa la reuniunea Consiliului Republican de la Palatul Sindicatelor, care va avea loc vineri. Cred că acest lucru este corect. Acesta este un partid pro-prezidențial, iar noi sîntem un tot întreg. Sîntem împreună, sîntem o echipă și ne vom descurca în această situație. Socialiștii sînt acum în poziția cea mai avantajoasă. Există un președinte, singura putere legitimă în Republica Moldova, și există o fracțiune cu 35 de mandate”, a spus în încheiere Dodon.