Dodon, explicaţii privind revenirea la alegeri prezidențiale în Parlament

Președintele Igor Dodon a calificat drept „provocatoare” afirmațiile precum că este posibilă revenirea la alegerile prezidențiale în Parlament.

Potrivit Infotag, despre aceasta el a spus la emisiunea „Vineri cu Anatolie Golea” de la postul de televiziune RTR-Moldova.

Moderatorul a menționat că, în ultimul timp, mulți spun că decizia Curții Constituționale din 4 martie 2016 privind trecerea la alegerile directe ale Președintelui a fost ilegală, iar noua componență a Curții Constituționale o poate anula. Aceasta va însemna automat revenirea la alegerile prezidențiale în Parlament. Anterior, o astfel de idee a fost susținută de fostul președinte Vladimir Voronin, de fostul speaker al Parlamentului, Andrian Candu, și de alți politicieni.



„Aşa spun provocatorii. Vreau să reamintesc că am colectat semnături pentru forma prezidențială de guvernămînt. Socialiștii întotdeauna au fost pentru alegeri prezidențiale directe, lucru care este susținut de majoritatea populației. Cred că nimeni din această componență a Curții Constituționale nu va modifica acum Constituția. sînt sigur că actuala Curte Constituțională nu joacă astfel de jocuri”, a subliniat Dodon.



Potrivit lui, Constituția poate fi modificată doar la inițiativa a cel puțin 34 de membri ai Parlamentului, dar pentru aceasta este nevoie de timp și de un grup de deputați care vor veni cu o astfel de inițiativă.



„Doar fracţiunea Partidului Socialiștilor are peste 34 de deputați. Dar ei nu pregătesc o astfel de inițiativă și nu intenționează să o prezinte. În ceea ce privește alții, nu știu. Cred că acest lucru nu este real”, a spus Președintele, menționînd că el sprijină univoc alegerea directă a Președintelui.



Vorbind despre alegerile anticipate, el și-a exprimat speranța că Guvernul se va menţine pe întreg mandatul actualului Parlament, pînă în 2023. Cu toate acestea, Președintele consideră că nu ar trebui excluse nici alegerile parlamentare anticipate în anul viitor, deoarece „Guvernul este minoritar și nu se bucură de susţinerea unei majoritate parlamentare stabile”.



„În caz că va fi necesară desfăşurarea alegerilor parlamentare anticipate, acestea ar trebui să fie organizate odată cu alegerile parlamentare, care urmează să aibă loc în perioada 23 octombrie – 23 noiembrie 2020. Acest lucru este oportun din punct de vedere al economiei de bani. Există decizia Curții Constituționale în acest sens, care admite o asemenea îmbinare a alegerilor în cazul unei crize guvernamentale”, a spus Dodon.



În opinia sa, alegerile anticipate, indiferent de cînd ar putea fi provocate, trebuie să se desfăşoare doar după sistemul electoral proporțional. El a amintit că în acest sens există o sesizare a deputaților la Curtea Constituțională și a spus că, în ianuarie, Curtea Constituțională ar putea lua o decizie la acest subiect.



„Sper că decizia va fi luată în așa fel, încît alegerile să fie desfăşurate în baza sistemului electoral existent la momentul luării deciziei. Noi am schimbat sistemul de vot în august”, a spus Dodon.



El a mai menționat că abia în vară va decide dacă va candida la funcția de Președinte pentru al doilea mandat.



„Deocamdată este prea devreme să vorbim despre asta. Am doi aliați în această chestiune: partidul și poporul. Dacă partidul decide și voi simţi susţinea poporului, voi candida. Dar decizia o vom lua la vară, mai aproape de alegeri”, a spus Dodon.