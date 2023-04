Deputată, despre proiectul „Sistemul de îngrijire a copiilor în Moldova”: Măsurile vor ajuta părinții

Anul trecut autoritățile naționale și-au concentrat foarte mult eforturile pentru a p rom ova și susține părinții cu copii de a se întoarce în cîmpul muncii.

Una din aceste inițiative fiind legea privind serviciile de îngrijire a copiilor, o inovație pentru țara noastră. În cadrul lansării proiectului „Sistemul de îngrijire a copiilor în Moldova au fost prezentate mai multe idei și o abordare sistemică pentru o mai bună ofertă și promovare a formalizării”, transmite agora.

Potrivit unui studiu, populația Republicii Moldova își dorește mai mulți copii dar din mai multe motive se opresc la unul sau doi. Totodată, peste 80 la sută consideră că femeile trebuie să fie responsabile de treburile casnice.

„Anul trecut am avut mai multe măsuri de susținere a părinților pentru a îmbina viața privată cu cea profesională. Și aici mă refer la proiectul de lege ce ține de servicii alternative de îngrijire a copilului, modificări în programul flexibil de muncă. Astfel încît, părinții să poată negocia cu angajatorii un program care să acopere necesitățile de familie și am mărit perioada în care tații își poată lua concediul de paternitate. Am înfințat fondul național de creșă. Toate măsurile vin să ajute părinții să revină mai ușor în cîmpul de muncă, să fie siguri că copiii se află într-un mediu prietenos. sînt convinsă că împruenă ne vom realiza obiectivele”, menționează deputata Marina Morozova.