Cea mai mare realizare din politica moldovenească, în anul 2019

În cadrul „Liniei directe cu președintele” de la postul de televiziune Primul din Moldova, șeful statului Igor Dodon a făcut un rezumat al evenimentelor anului ce pleacă.

El a subliniat ca cea mai mare realizare în politica din Republica Moldova a fost înlăturarea de la guvernare a lui Plahotniuc.„Cred că unul dintre marile rezultate ale anului trecut, despre care vorbeşte toată lumea, principalul rezultat al acestui an este că l-am înlăturat de la putere pe Plahotniuc”, a spus președintele.Potrivit şefului statului, aceasta a fost o sarcină peste puteri pentru reprezentanții guvernării precedente. Ei, după cum a subliniat Dodon, s-au străduit mult de tot și au făcut declarații zgomotoase, însă rezultatul s-a lăsat aşteptat. Și abia anul acesta a reușit să schimbe puterea.„Cred că am îndeplinit sarcinile pe care ni le-am propus. Am avut posibilitatea să schimbăm semnificativ situația din țară. Iar faptul că parlamentul a susținut toate inițiativele mele sociale: cu privire la pensii, la ajutorarea pensionarilor și altele, arată că este deja posibil să promovăm noi idei, să ne promovăm obiectivele programului. Prin urmare, cred că, în ciuda tuturor dificultăților, anul a fost bun, iar următorul va fi și mai bun", a constatat șeful statului.