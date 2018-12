Candu: Politicienii vin în faţa alegătorilor promit marea şi ţara, rîuri de lapte şi apoi patru ani dispar

Reforma Procuraturii, a sistemului electoral, îmbunătățirea mediului de afaceri sau combaterea corupției. Sunt cîteva din realizările Parlamentului în cei patru ani de mandat.

Şeful legislativului, Andrian Candu , a tras linia la final de an şi a menţionat că, în această perioadă, aleşii poporului au reuşit să scoată ţara din criză.Însă una dintre cele mai disputate chestiuni a fost însăşi schimbarea sistemului electoral şi trecerea la votul mixt. În acest context, preşedintele Parlamentului, Andrian Candu a venit cu unele completări:"În primul rînd vreau să aduc aminte şi telespectatorilor de ce am pornit cu ideea schimbării sistemului electoral, scopul final este de fapt să schimbăm întreaga clasă politică, deoarece cu regret în utlimii ani nu neapărat că deputaţii sînt mai iresponsabili, dar s-a creat o mare distanţă între alegători şi ales, între cetăţeanul de rînd şi deputat. Şi această apropiere are loc odată la patru ani, atunci cînd sînt alegerile. Politicienii vin în faţa alegătorilor promit marea şi ţara, rîuri de lapte şi apoi patru ani dispar.Pentru ca să existe responsabilitate, noi am decis că bine ar fi să revenim la sistemul vechi, în care deputaţii erau aleşi pe circumscripţii uninominale. Noi aşa am fi vrut, PDM asta promova, trecerea la sistem complet pe circumscripţii uninominale, fiindcă atunci reprezinţi interesele a 50, 60 de mii de alegători şi ţii foarte mult, eşti responsabil, îţi deschizi un birou, te vezi cu alegătorii, promovezi interesele lor şi ai o responsabilitate faţă de ei şi răspunzi la întrebări în faţa alegătorilor.E cu totul altceva decît sistemul în care apar listele de partid, cetăţenii ştiu doar primele poziţii, pe restului nu-i cunosc.Iată de ce noi am insistat să schimbăm sistemul, să revenim la sistemul circumscripţiilor uninominale. Primul Parlament din Republica Moldova a fost cel mai bun Parlament, ales pe circumscripţii uninominale", a declarat preşedintele Parlamentului, Andrian Candu.