BECS nu va merge la Președinție

Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor nu vor participa mîine la consultările organizate de președinta Maia Sandu, în incinta Președinției, însă o vor aștepta la Parlament. O declarație în acest sens a fost făcută de liderul PSRM, Igor Dodon, la emisiunea Moldova în Direct.

„Consultările trebuie să fie conform Constituției și nicăieri nu este specificat că trebuie să fie la Președinție. Știu că colegii noștri din fracțiune invitat-o pe doamna Maia Sandu, dacă vrea să vină la consultări, au spus - veniți în oficiul fracțiunii la Parlament, așa cum am făcut eu în 2019. Atunci cînd am înaintat candidatura la funcția de prim-ministru, eu am venit în biroul fracțiunii PAS și pe urmă am fost la DA, nu mai țin minte. Știu că colegii noștri vor fi gata să aibă întrevederi cu președinta țării, mîine la Parlament, în biroul 407. Conducerea fracțiunii a luat astăzi așa o decizie o să vedem ce o să fie mîine”, a declarat Dodon.

Președinta țării, Maia Sandu, va avea mîine, 30 iulie, consultări cu fracțiunile parlamentare pentru identificarea candidatului la funcția de Prim-ministru.

Igor Grosu a confirmat în această seară că Natalia Gavrilița este candidatul PAS la funcția de premier.