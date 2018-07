Armașu: Reformele din ultimii ani au făcut sistemul bancar mult mai stabil

Reformele din ultimii ani au făcut sistemul bancar mult mai stabil, robust. Iar protestul de astăzi din faţa BNM este un lucru trist. În felul acesta se naște un subiect care nu există și se exploatează în scopuri politice.

Declaraţiile au fost făcute de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, în cadrul emisunii Fabrika.

"Sistemul bancar a fost curăţat. S-a făcut o muncă enormă. Sistemul devine tot mai stabil, iar ratele dobînzilor scad, e o performanţă pe care am atins-o împreună cu colegii de la BNM. Şi am fost întristat de ce a avut loc astăzi în faţa Băncii Naţionale, acel protest absurd. Li s-au încriminat că BNM este o instituţie captivă. Spun cu toată responsabilitatea că, dacă în 2013, 2014, BNM era la fel de independentă ca azi, frauda bancară nu se producea. Astăzi BNM are multe instrumente de a interveni în sistemul bancar, este o instituție independentă în deciziile sale, o instituţie autonomă. Acest lucru a fost constatat de FMI și alți experți", a declarat ministrul Finanțelor.

Mai mult, Octavian Armașu a precizat că "piticii întotdeauna urăsc uriașii": "Dacă e să comparăm ce a făcut domnul Cioclea și ce au făcut cei care azi erau printre protestatari și care au fost anterior la guvernare, ceea ce a făcut Cioclea pentru țară e mult mai important" a conchis ministrul Finanțelor.

Reamintim că, miercuri, cîteva zeci de oameni, alături de şefii PAS şi PPDA, au cerut în faţa Băncii Naţionale, întoarcerea miliardului. Protestul a fost organizat pe furiş, fiind invitată doar mass-media de curte a celor două partide.