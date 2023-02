Valeria Țurcan, detalii din culise: Cum a luat viață „Rețete pentru pofticioși”

Valeria Țurcan demonstrează de ani buni că se pricepe la gătit și nimeni nu-i poate face concurență. Rețetele ei pot fi acum răsfoite în cartea „ Rețete pentru pofticioși”, lucrare la care a lucrat mai bine de noi ani. A făcut echipă cu mama și soțul ei, care au sprijinit-o, ajutat-o și criticat-o, pe alocuri, doar de dragul unui produs bun.

În cadrul ediției de astăzi a proiectului „Nicăieri nu-i ca acasă”, autoarea bloggului „Valeri's Food” vorbește despre pasiunea sa pentru gătit, idei de mîncare gustoasă, dar și familie, fără de care nu i-ar fi reușit ceea ce are acum. Tînăra spune că este bine în R. Moldova, avîndu-i pe cei dragi alături și ceea ce-și dorește este să lanseze și alte cărți, care să „miroase” tot atît de bine.

Vedeți mai jos varianta scrisă a interviului:

- Salutare, prieteni și bine v-am găsit la o nouă ediție a proiectului „Nicăieri nu-i ca acasă” marca Noi.md. invitata mea de azi este Valeria Țurcan sau așa cum o știe practic toată lumea – Valerie’s Food, pe care o salut cu drag. Bine ai venit!

- Mulțumesc pentru invitație!

- Radiezi toată! Ce faci? Cine e motivul?

- Fericirea! Nu, nu trebuie să ai neapărat un motiv ca să fii fericit. Eu, ca atare, practic în 70% din cazuri am dispoziție bună, dacă nu o am, mi-o fac singură și încerc să nu fiu o mincinoasă pe InstaStories sau pe internet. Ok, mai am eu momente cînd nu prea am chef de nimic, dar, per general, încerc să fiu plină de viață.

- Deci, tu ești tu, chiar și pe rețelele de socializare.

- Da, încerc.

- Hai să începem cu începutul și să vorbim despre produsul acesta, care „miroase” atît de bine.

- Da, miroase! Taman mi-e și foame.

- „Rețete pentru pofticioși”, cartea pe care ai lansat-o nu demult. Toată lumea știe că ești o gospodină în adevăratul sens al cuvîntului. Povestește-ne despre ea, în cît timp s-a „copt” această carte?

- Am lucrat la această carte mai bine de doi ani. Ultimul an a fost mai intensiv, dar ultimele trei luni au fost la regim turbo. Cînd știi că ești pe ultima sută de metri și vrei să reușești atît de multe, tu ești pe toate fronturile și îți mai amintești că ai uitat ceva, nu ai transmis altceva, dar știi că cartea trebuie să fie la tipografie. Am lucrat intensiv în ultimul an. Mult m-a ajutat și mama mea. 30% din rețete sînt făcute chiar de ea, pentru că sînt rețete din copilăria mea și eu am rugat-o să le facă ea, spunîndu-i că mai bine decît ea nimeni nu va putea reda acele rețete din copilăria mea. Ea, sărmana, în vreo două-trei zile, a pregătit vreo zece sau chiar 12 rețete. Eu le fotografiam, ea le pregătea.

- A fost o muncă în echipă, pînă la urmă.

- Da, desigur! Echipa mea se făcea tot mai mare pe timp ce trecea. Noi, de la început, am știu că pozele o să le fac eu, dar, oricum, Max, logodnicul meu, mă ajuta foarte mult cu idei, cu gînduri. Dacă eu făceam o poză, el putea să mă întrebe dacă sigur îmi place și cînd îmi spunea că parcă ceva nu ajunge, eu mă enervam, pentru că știam că nu mai aveam timp și mă uitam încă o dată la poză și îmi dădeam seama că, într-adevăr, ceva nu-i ajunge.

- Este el criticul tău?

- El este cel mai mare critic al meu, ceea ce ține de mîncare, vestimentație, de creație, de tot. Îmi spune chiar și să stau dreaptă sau să scriu corect, mai ales cînd scriu pe InstaStories sau fac o postare. El este cel mai mare critic.

- Cîte rețete conține această carte?

- Peste 100. Tot zic să mă apuc să le număr.

- Tu nu știi numărul exact?

- Eu știu precis că sînt peste 100. Chiar trebuie să le număr.

- Ce-ai recomanda la mic dejun, de exemplu, din această carte?

- Hai să-ți arăt! O voi deschide pentru a-mi aminti. Micul dejun, pentru mine, este una dintre cele mai importante mese ale zilei.

- Știu, de asta și te întreb.

- Smoothie verde este preferatul meu, doar că aparatul meu sa stricat de ceva timp și tot zic să-l repar și nu mai apuc. Chiar mi-e dor de un smoothie. Oladii pufoase. Cine nu a mîncat în copilărie sau chiar și acum?! Iată acesta este unul din preferatele mele, cu toate că nu putem să le mîncăm zilnic, pentru că nu este sănătos, dar e atît de gustos. E vorba de Croque Madame. Este un sandwich cu sos bechamel, șuncă, cașcaval, pîine crocantă și deasupra un ou, care trebuie să fie neapărat moale. El servește drept sos pentru acest sandwich. Iată aceste biluțe din brînză mama le-a pregătit în acea zi și arată senzațional. Ea ni le pregătește deseori cînd revine acasă. Și clătitele pufoase cu iaurt grecesc se pregătesc foarte repede și atunci cînd nu mai știu ce să gătesc, am iaurt grecesc și le fac. Musli sau granola – puteți pune orice aveți prin casă – nuci, semințe, fructe uscate. Ideea este că le puneți într-un borcan, important este să fie reci, și le păstrați o săptămînă sau chiar o săptămînă și jumătate. În fiecare dimineață nu trebuie să-ți bați capul ce să mănînci la micul dejun.

- Sînt cîteva idei bune! Văd că te pricepi și la făcut poze tare faine, răsfoind această carte am văzut. Spune-mi, te rog, toate aceste rețete îți aparțin ție și mamei tale sau te-ai mai inspirat?

- Ce ține de rețetele din copilărie, chiar îi aparțin mamei, fiind din copilăria mea. Toate acestea le reamintesc tuturor de copilărie. Per general, nu pot spune că am inventat eu ceva. Ok, poți spune că ai inventat, dar, crede-mă, undeva, în altă țară, altcineva mai pregătește această rețetă. Desigur că adaugi niște note personale sau produse pe care, poate, nu le găsești aici, dar le găsești în Italia, Germania.

- Cartea o găsim deja în librării.

- Da, deja da! Este peste tot și mă bucur, mai ales cînd trec pe la tejghele, cînd o văd de afară, epntru că este la vedere. Este o mîndrie foarte mare. Ok, eu nu am făcut această carte ca să mă mîndresc cu ea.

- Dar e rodul muncii tale!

- Da! În această caret este sufletul meu, pentru că la toate rețetele, toate pozele am depus multă muncă și eu o simt ca un al doilea copil.

- Ce-ți zic oamenii despre această carte? Tu ești foarte vizibilă pe Instagram. Cum au primit urmăritorii tăi vestea că ai adunat toate rețetele într-o carte, foarte comod de răsfoit?

- Am avut tare multe mesaje pozitive, foarte mulți au așteptat această carte și asta mă bucură nespus. Plus la toate, mulți cred că această carte este mică, dar cînd o văd în realitate, îi impresionează că este mare și sînt multe rețete. Și da, aici sînt multe rețete care nu sînt pe blogul meu. Le-am adăugat doar pe acelea pe care le ador și nu puteam să nu le pun aici., în carte. Urmăritorii mei sînt unii dintre cei mai înțelegători și deștepți. Iată ceea ce ține de mesajele negative, eu tare puține am și asta zice ceva despre oamenii care mă urmăresc.

- După această carte mai urmează și altele?

- Sper că da. Eu vreau să urmeze altele, dar vreau ca oamenii să o savureze mai întîi pe aceasta.

- Să gătească toate rețetele de acolo.

- Da, desigur! Următoarea carte va fi bazată pe o anumită categorie, pe cînd aici găsim de toate – de la mic dejun, la sărat, dulce, pește, carne, supe și tot așa.

- Cît de bine te simți, azi, acasă, în R. Moldova?

- Foarte bine! Recent, am fost într-o călătorie de cîteva zile și cînd am revenit acasă, chiar dacă era frig, ploua, era noroi, eu m-am simțit bine. Eu, la moment, chiar mă simt bine. Poate, la un moment, cînd o să am 50-60 de ani, m-aș muta prin Spania, la sud, pentru că-mi place căldura, dar, la moment, mai bine decît acasă nu e nicăieri.

- Tu călătorești destul de des, în limita posibilităților.

- Da, încerc. De două-trei ori pe an, încercăm să călătorim.

- Ți-a venit în cap ideea să te stabilești într-o altă țară sau poate ai primit oferte?

- Nu. Poate primele zile, îmi spuneam că poate aș trăi sau să lucrezi aici, să învețe copilul meu aici, dar după cinci zile, mă gîndeam doar acasă. Aici îmi sînt toți prietenii, familia, bunica și eu nu mă văd în altă parte. Nu știu ce va fi este o lună sau un an - doi. Nu am de unde să știu cum se vor schimba ideile.

- Ce impedimente întîlnești tu în activitatea zilnică și dacă sînt?

- Sînt, desigur că sînt, doar că nu prea îmi amintesc acum. Chiar și cu cartea, cînd o realizam, mi se spunea că nu este posibil așa sau că nu se găsește un anumit tip de foaie, cu toate că nu au sunat în altă parte ca să întrebe. Cu toate că noi sîntem o țară muncitoare, am înțeles că, în ultima vreme, nu prea găsim soluții. Unde mergi pentru un serviciu îți propune doar ceva, dar pentru altceva extra, de exemplu, chiar dacă tu ai putea să achiți extra, nimeni nu face un pas. E trist, pentru că trebuie să găsim soluții. Ceea ce ține d eimpedimente, chiar nu-mi mai amintesc.

- Răsfoind, din nou, cartea „Rețete pentru pofticioși”, aș vrea să te întreb dacă în ea se găsesc și rețete tradiționale moldovenești?

- O, da! Desigur! Tocăniță de porc sau friptură, cum noi îi spunem, mămăligă, ardei copți cu tocăniță de roșii, babă neagră ca la nord. Mai am, dar am uitat.

- Deci, avem cu ce umple o masă de sărbătoare, dacă ne inspirăm din cartea ta. Pentru tine acasă ce înseamnă?

- Bucătăria, copilul meu. Unde este copilul meu, acolo este și casa mea. Eu vorbeam cu Max și îi spuneam că dacă el va decide la 18 ani să plece într-o altă țară, eu mă duc după el. casa poate fi peste tot, important tu să te simți bine.

- Și într-un final, să completăm gîndurile tale, de ce pentru tine nicăieri nu-i ca acasă?

- Pentru că mie îmi place să schimb locul, să experimentez cu bucătării noi. De-a lungul timpului, noi am închiriat tare multe case pentru a găti și eu cînd mă duceam într-o bucătărie nouă, parcă eram la mine acasă. Important este să te simți tu bine cu tine și deja atunci te poți simți oriunde foarte bine.

- Eu asta îți urez – să te simți tu bine cu tine, să dai viață tuturor visurilor tale, pentru că știu că ai multe și sperăm să mai savurăm și altă dată cîte o cafea și să ne povestești despre alte cărți lansate.

- Neapărat! Mulțumesc pentru invitație și vă recunosc că m-am simțit foarte bine.

- Mulțumesc și eu!

Prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a proiectului „Nicăieri nu-i ca acasă” marca Noi.md. în cazul în care doriți să deveniți și voi eroii rubricii noastre, așteptăm să ne scrieți pe adresa de email acasa@noi.md sau pe rețelele de socializare. Mulțumim pentru găzduire rețelei de restaurant „Trattoria”. Pînă la noi întîlniri! Alte ediţii ale proiectului „Nicăieri nu-i ca acasă” le puteţi vedea aici.