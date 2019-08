Un bărbat de 96 de ani, iertat pentru că a depășit viteza În lume 10 august 2019, 23:01

Un bărbat în vîrstă de 96 de ani a fost judecat pentru depășirea vitezei. Acesta a fost iertat de judecător, care a fost impresionat de povestea sa.

Victor Coella are 96 de ani și în urmă cu cîteva săptămîni a apărut în fața judecătorului Frank Caprio, în orașul american Providence. Bărbatul era acuzat că a condus cu viteză excesivă în apropierea unei școli. Povestea lui însă l-a impresionat pe jucetărul cunoscut de la emisiunea de televiziune „Caught in Providence”.

„Eu nu merg cu viteză, domnule judecător. Am 96 de ani și merg încet. Mă urc la volan doar cînd sînt nevoit să o fac. Am mers cu fiul meu la laborator. Îl duc la fiecare două săptămîni să facă analizele de sînge, are cancer”, a povestit el.

După cîteva minute de pauză, judecătorul i-a spus lui Victor Coella: „Sînteți un om bun, un om bun. Aveți peste 90 de ani și încă aveți grijă de familie. Este minunat”.

Într-un final, Victor Coella a fost iertat de judecător. „Domnule, vă doresc numai bine și dumneavpastră și fiului dumneavoastră. Vă doresc să fiți sănătos. Cazul este respins. Mult noroc și Dumnezeu să vă binecuvînteze”, a spus judecătorul Frank Caprio.