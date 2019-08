Roboții și rasismul - detaliile unui studiu secret

"Roboţii şi rasismul", un studiu condus de Human Interface Technology Laboratory şi publicat de Universitatea din Canterbury, Noua Zeelandă, spun că oamenii le atribuie roboţilor o rasă şi, prin urmare, folosesc stereotipuri rasiale de tipul alb şi negru, relatează CNN.

Cei mai cunoscuţi roboţi sînt din filme precum "Eu, robotul", în care joacă Will Smith, şi Eve din "Wall-E", iar din realitate - Asimo de la Honda, Walker, realizat de UBTECH, Atlas de la Boston Dynamics, chiar şi Valkyrie făcut de NASA. Toţi aceştia sînt construiţi din materiale albe, strălucitoare. Iar unele modele umanoide arată ca alte celebrităţi precum Audrey Hepburn şi Scarlett Johansson.Explicaţia pentru această tendinţă în tehnologie de a folosi albul ar putea fi rasism, potrivit noului studiu."Discriminarea faţă de roboţii negri este rezultatul discriminării afro-americanilor", a explicat cercetătorul-şef Christoph Bartneck, de la The Next Web. El a declarat pentru CNN: "Este uimitor să vezi că oameni care nu au avut nicio interacţiune cu roboţi devin rasişti faţă de aceştia".Cercetătorii consideră că aceasta este o chestiune care nu poate fi lăsată deoparte. "Dacă roboţii sînt creaţi să fie profesori, prieteni sau însoţitori, de exemplu, atunci va fi o problemă serioasă dacă aceste ocupaţii vor fi îndeplinite de roboţi care sînt catalogaţi albi", conform studiului.Roboţii analizaţi în studiu sînt doar nişte roboţi, fără mîini şi picioare, cu nuanţe spre alb, sau mai bine zis roz, sau negru, care în fapt este un maro închis.Într-un al doilea studiu, echipa de la HIT Lab Noua Zeelandă a inclus în studiu roboţi de culoare maro deschis, constatînd că, pe măsură ce diversitatea rasială creştea, discriminarea participanţilor la acest test faţă de roboţi dispărea.Aceasta ar putea însemna faptul că o diversificare a roboţilor ar putea duce la reducerea preferinţelor rasiale, este una dintre concluziile acestui al doilea studiu.