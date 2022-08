Mananci picant!? Vezi ce spun specialistii chinezi despre asta

Consumarea cu regularitate a alimentelor picante este asociata cu o mai mare longevitate si cu un risc mai mic de cancer, boli coronariene si respiratorii, potrivit unui studiu realizat in China publicat de revista britanica British Medical Journal (BMJ), informeaza AFP.

„Analiza noastra a aratat o corelatie inversa intre consumul de alimente picante si mortalitatea generala precum si cu unele cauze de deces (cancer, boli de inima si boli respiratorii)", a evidentiat grupul de cercetatori.

Practic, studiul efectuat pe un esantion de aproape o jumatate de milion de chinezi pe parcursul mai multor ani, a evidentiat ca „cei care mananca alimente picante aproape in fiecare zi au un risc cu 14% mai mic sa moara in comparatie cu cei care mananca picant mai putin de o data pe saptamana".

Aceasta asociere se aplica atat barbatilor, cat si femeilor si pare mai puternica pentru cei care mananca picant si nu beau alcool.

De asemenea, consumul frecvent de alimente picante este asociat in mod specific cu un risc mai mic de deces provocat de cancer, boli de inima si respiratorii.

„Aceste rezultate sunt in concordanta cu cele anterioare care aratau potentialele efecte protectoare ale alimentelor picante asupra sanatatii umane", spune echipa internationala condusa de cercetatori de la Academia Chineza de Stiinte Medicale, care semneaza articolul din BMJ.

Condimentul cel mai consumat in China este 'capsaicina' (un alcaloid care se gaseste in diferite specii de ardei iute) care, potrivit cercetatorilor, ar putea avea efecte antiobezitate si este antiinflamator, antioxidant si anticancer.

Cercetatorii recunosc ca acest studiu pune in evidenta numai „observatii" si nu se poate stabili o ordine cauzala asupra acestei legaturi, mai noteaza AFP care remarca si faptul ca in ciuda dimensiunii mari a esantionului, studiul prezinta deficiente, intre care in special lipsa de informatii detaliate cu privire la compozitia meselor servite de participanti.

„Nu se stie daca aceste corelatii observate sunt rezultatul direct al consumului de condimente sau pur si simplu al altor elemente pozitive din produsele alimentare, dar care nu au fost masurate", a comentat dr. Nita Forouhi, specialist in nutritie si epidemiologie la Universitatea Cambridge, care nu a fost implicata in studiul realizat in China.

Intr-un comentariu publicat de BMJ, aceasta a evocat o posibila corelare a rezultatelor studiului cu bauturile consumate de chinezi, cum ar fi apa si ceaiul, baute in cantitati mai mari de catre cei care mananca mai condimentat.

Sunt necesare studii suplimentare pentru a determina daca consumul de alimente picante poate imbunatati sanatatea si reduce in mod direct mortalitatea sau chiar daca este vorba despre alte obiceiuri alimentare si stiluri de viata pozitive pentru sanatate, a mai spus sursa citata de AFP.