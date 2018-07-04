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Noua armă a Chinei schimbă radical faţa războiului

Noua armă a Chinei schimbă radical faţa războiului
În lume4 iulie 2018, 23:00

Autorităţile chineze au dezvoltat o nouă armă care poate aprinde o ţintă de la o distanţă de circa 800 de metri.

Noua puşcă, numită ZKZM-500, are un calibru de 15 mm şi o greutate de circa trei kilograme, aproximativ cît o puşcă AK-47.

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De asemenea, noua armă poate trage cu mai mult de 1.000 de lasere, fiecare durînd pînă la două secunde, scrie Live Science.

Arma produce un impuls silenţios şi invizibil de energie, ambele caracteristici prezentînd un avantaj extrem de important pe cîmpul de bătălie, întrucît sursa focului nu poate fi detectată (cu uşurinţă). Aceasta poate fi alimentată cu o baterie cu litiu reîncărcabilă, similară cu cea folosită pentru alimentarea smartphone-urilor.

Totuşi, laserul este destul de slab pentru a fi letal, dar poate cauza arsuri ale pielii.

Arma este pregătită pentru producţia în masă, dar compania ZKZM Laser nu a găsit încă un producător pentru preţul stabilit de 15.000 $ per unitate.

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