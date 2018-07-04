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Noua armă a Chinei schimbă radical faţa războiului
Autorităţile chineze au dezvoltat o nouă armă care poate aprinde o ţintă de la o distanţă de circa 800 de metri.
Noua puşcă, numită ZKZM-500, are un calibru de 15 mm şi o greutate de circa trei kilograme, aproximativ cît o puşcă AK-47.De asemenea, noua armă poate trage cu mai mult de 1.000 de lasere, fiecare durînd pînă la două secunde, scrie Live Science.
Arma produce un impuls silenţios şi invizibil de energie, ambele caracteristici prezentînd un avantaj extrem de important pe cîmpul de bătălie, întrucît sursa focului nu poate fi detectată (cu uşurinţă). Aceasta poate fi alimentată cu o baterie cu litiu reîncărcabilă, similară cu cea folosită pentru alimentarea smartphone-urilor.
Totuşi, laserul este destul de slab pentru a fi letal, dar poate cauza arsuri ale pielii.
Arma este pregătită pentru producţia în masă, dar compania ZKZM Laser nu a găsit încă un producător pentru preţul stabilit de 15.000 $ per unitate.
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ComentariiAdăugați un comentariuCiteşte toate comentariile (1)
ПОТОМ НЕ ГОВОРИТЕ , ЧТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ , КУДА ПРИЕХАЛИ ! Это всему конец : «Цивилизованная» Европа становится «дикой Африкой»
03.07.2018 г. «Цивилизованная» Европа становится «дикой Африкой». Даже те страны, которые прежде считались очень безопасными и комфортными для жизни, всё чаще сталкиваются с самыми жестокими и бессмысленными преступлениями. Во многих европейских городах с наступлением сумерек опасно выходить на улицу, а в некоторые районы лучше не соваться и днём. Сейчас Лондон, Париж, Берлин и многие другие европейские города стремительными темпами догоняют Нью-Йорк. Что же случилось со «старушкой Европой»? На самом деле, в сложившейся ситуации Европа виновата сама, точнее – виноваты правительства европейских стран и их нелепая миграционная политика. Рост преступности неразрывно связан с нелегальной миграцией из Африки и Азии. Так, подавляющее большинство уличных преступников, торговцев наркотиками, насильников – африканские и ближневосточные мигранты. Например, в Лондоне только за первые месяцы 2018 г. произошло 1296 нападений с применением холодного оружия, 46 человек стали жертвами поножовщины. Среди преступников и погибших подавляющее большинство составляют африканцы, преимущественно очень молодого возраста. Эритрейские и сомалийские «беженцы» принесли преступность на улицы тихих в прошлом скандинавских городов. Несколько лет назад сомалийский юноша умудрился изнасиловать норвежку прямо на ступенях национального парламента. В 2015 г. в Швеции в магазине IKEA выходец из Эритреи зарезал женщину и ее сына. Это – вполне обычные для современной Европы преступления. Но скандинавские страны продолжают привечать выходцев из далеких африканских стран, которых считают беженцами. Среди беженцев преобладают мужчины в расцвете сил – от 18 до 40 лет, но этот факт не сильно беспокоит власти. Зато любое недовольство миграционной политикой сразу переводит человека в разряд едва ли не фашистов. Сейчас во многих европейских странах очень сложно добиться того, чтобы мигранта привлекли к ответственности за совершение преступления и назначили ему адекватное наказание. Какие только оправдания не придумывают для своих подопечных европейские адвокаты. Так, виновными в изнасилованиях пытаются выставлять самих женщин, которые якобы провоцируют «горячих южных парней». Даже бессмысленным ножевым атакам в магазинах находится оправдание – преступники «переживают» из-за отказа в статусе беженца. Интересно, что Европа, которая так рьяно утверждает ценности равенства мужчин и женщин, терпит на своей территории существование многочисленных мигрантских анклавов, живущих исключительно по своим законам. В «гетто», населённых выходцами из Пакистана и Судана, Афганистана и Сомали, Индии и Нигерии процветают выдача замуж малолетних и многоженство, «убийства чести» и обливание кислотой непонравившихся женщин, домашнее рабство и женское обрезание. Полиция сделать что-либо с этим не в силах, а те же самые европейские феминистки, которые готовы за комплимент едва ли не тащить мужчину в суд, в данном случае предпочитают молчать или ограничиваются редкими статейками в местной прессе. Между тем, мигрантам начинает подражать и местная молодежь из неблагополучной социальной среды. Так, принесённые из Пакистана «обливания кислотой» стали довольно распространенным методом молодёжных разборок в Англии. Многие «бедные белые», выросшие в непрестижных районах, стараются брать пример с этнических банд, некоторые из них даже меняют религию и примыкают к террористическому подполью. Есть ли у Европы выход из этого ада? Только в том случае, если европейские страны будут готовы в корне изменить свою миграционную и внутреннюю политику, но пока не стоит надеяться на такой поворот событий. Так что подумайте - нужна ли Вам такая Европа? И куда нас стараются засунуть АЕИ-4 ? Которая не за горами! Вы, пожалуйста не волнуйтесь - НАТО нам поможет ! Оножэ помогло нашей соседке Румынии , подарило им АТОМНУЮ БОМБУ, а Молдове - подарит скорей всего ВОДОРОДНУЮ или ТЕРЬМОЯДЕРНУЮ ! О заживём тогда очень богато ! Всё у нас будет тогда, благодаря нашему хозяину кукловоду и эдельвайсснику, УРА !
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