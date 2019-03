”Mama Dragonilor” din Game of Thrones: dezvăluiri șocante despre stare sa de sănătate În lume 22 martie 2019, 21:03

Emilia Clarke, ”Mama Dragonilor” din Game of Thrones, a dezvăluit că a suferit două intervenții chirurgicale pe creier în ultimii ani.

Actrița a povestit că a avut două anevrisme care i-au pus viața în pericol.

Clarke spune, într-un editorial pentru The New Yorker, că a suferit primul anevrism în 2011. Atunci, după o zi de muncă, s-a prăbușit într-o toaletă în urma unor dureri de cap îngrozitoare. Medicii au diagnosticat-o cu hemoragie subarahnoidă (SAH), un diagnostic care duce la deces în unu din trei cazuri. Actrița a fost supusă imediat unei intervenții, dar ce a urmat după aceea a fost mult mai dificil decît și-ar fi putut ea imagina. După operație a ajuns să nu mai poată comunica și s-a gîndit că întreaga ei carieră s-a terminat.

„În cele mai rele momente ale mele, am vrut să mă deconectez de la aparate. Le-am cerut medicilor să mă lase să mor”, povestește actrița care joacă rolul lui Daenerys Targaryen în Urzeala Tronurilor. Ea s-a recuperat însă suficient pentru a reveni pe platou și a filma Sezonul 2 din Game of Thrones, dar „M-am simțit adesea atît de rău, atît de slăbită încît am crezut că voi muri”. În 2013, a fost supusă unei noi operații pe creier, pentru al doilea anevrism apărut pe cealaltă parte a creierului.

Această intervenție chirurgicală a fost mult mai intruzivă și a fost nevoie de deschierea cutii craniene. „A fost ca și cînd aș fi trecut printr-un război mai înspăimîntător decît orice a experimentat Daenerys”, a spus Clarke. În încheiere, actrița britanică spune că acum se simte foarte bine, este „sută la sută” și a ajutat la dezvoltarea unei organizații caritabile care sprijine persoanele ce se recuperează după leziuni cerebrale și AVC.