Detalii despre cum a fost racolat un funcționar rus În lume 10 septembrie 2019



S-au aflat detaliile racolării de către SUA a unui funcționar rus de rang înalt care a fost evacuat din Rusia după o întrevedere a Președintelui SUA, Donald Trump, cu șeful MAE al Rusiei, Serghei Lavrov.

Acest lucru a fost comunicat de către The New York Times cu referire la surse.

Potrivit publicației, agentul racolat în Rusia a fost unul dintre cei mai prețioși informatori ai CIA. Se menționează că anume el a ajutat Washingtonul în investigarea imixtiunii în alegeri și spargerea Comitetului Național al Partidului Democrat.

CIA l-a racolat pe funcționarul rus acum cîteva zeci de ani, l-a urmărit în perioada ascensiunii în carieră și în final a obținut accesul la Kremlin. Serviciile speciale americane au obținut de la el date prețioase, dar contradictorii, fapt ce a provocat în 2016 verificarea tuturor informațiilor obținute de la el.

Se menționează că în același an americanii au fost îngrijorați de siguranța lui și au dorit să-l evacueze din Rusia. Refuzul primar l-a făcut pe CIA să suspecteze că acesta ar fi un agent dublu. Însă cîteva luni mai tîrziu funcționarul rus a fost de acord să părăsească țara.

Anterior a devenit cunoscut faptul că spionul SUA evacuat din Rusia ar putea fi un angajat al Guvernului FR Oleg Smolenkov. La 14 iunie 2017 el cu soția și trei copii a plecat din Rusia în vacanță în Muntenegru, iar după aceasta nimeni nu i-a mai văzut. Pe site-ul publicației The Washington Post în secțiunea cu informația privind vînzarea bunurilor imobile există o informație privind procurarea de către Smolenkov în 2018 a unei case la Stafford (Statul Virgina) contra unei sume de 925 mii de dolari.