De ce apare și cum se manifestă astenia de primăvară

Luna martie a început cu o vreme frumoasă în sudul ţării, iar temperaturile au atins chiar şi 20 de grade. O zi mai tîrziu, scăderea a fost bruscă, cu 7-8 grade. Diferenţa poate provoca probleme de sănătate, avertizează medicii.„Datorită acestor modificări bruşte a temperaturii, apar decompensări ale bolilor cronice existente, dar și frecvente infecţii respiratorii. Astenia de primăvară se caracterizează prin prezența cefaleei, a lipsei poftei de mîncare sau prin anumite manifestări în sfera psihologică”, spune Gindrovel Dumitra, medic de familie.„E cam ciudat şi pentru organism, într-o zi te îmbraci foarte gros, a doua zi nu ştii cum să te îmbraci, bine că nu am răcit”, spune o femeie.Meteorologii spun că variaţiile de temperatură sînt normale, la început de primăvară.„După zile călduroase, cu valori maxime de 18 - 20 de grade, avem nopţi în care temperatura scade sub zero grade şi dimineţile sînt reci, spre seară scade foarte mult temperatura şi sîntem păcăliţi”, explică Ion Marinică, meteorolog.Cele mai mari fluctuaţii de temperatură de pînă acum au fost pe 9 martie 1952, cînd s-a atins minima termică absolută a lunii martie: minus 31,5 garde la Întorsura Buzăului. Zece zile mai tîrziu, au fost 30,5 grade, dar cu plus, la Bucureşti, Constanţa şi Craiova.