Clasament al celor mai frumoase staţii de metrou din lume

În multe capitale ale lumii sistemul de transport public, metroul, uimește prin frumusețea sa și designul inedit.

Lustre uriașe, globuri de sticlă, iluminat original, flori, cascade, palmieri, mozaic, picturi pe lemn, sticlă şi ceramică, vitralii, graţie, acestor avantaje călătoria se transformă în una plăcută și captivantă. Vă prezentăm cele mai neobișnuite și cele mai frumoase stații de metrou din întreaga lume. Pe lista celor mai frumoase stații de metrou au fost incluse evident și stațiile de la metroul mescovit, care pe bună dreptate este considerat unul dintre cele mai frumoase din lume.

1. Stația de metrou Formosa Boulevard, din Kaohsiung, Taiwan



Începem călătoria noastră imaginară cu stația de metrou Formosa Boulevard, din Kaohsiung, Taiwan. Ea se deosebește de restul stațiilor prin arhitectura sa deosebită, fiind formată toată din vitralii mari. Lucrarea din această stație are o suprafață de 4.500 de metri, considerată de specialiști drept cea mai mare lucrare din lume realizată din vitralii, prin îmbinarea a sute de bucăţi de sticlă colorată. Stația nu este în realitate o extensie a unui parc, dar culorile vii lasă această impresie, staţia fiind extrem de frumoasă. Ea a fost proiectată de arhitectul Narcissus Quagliata. Vitraliile strălucitoare formate din zeci de bucăți mici de sticlă au fost create de talentatul arhitect Narcissus Quagliata. Grație imaginilor create şi a jocului de culori, această stație de metrou a devenit locul preferat al cuplurilor de tineri îndrăgostiți și al tinerilor proaspăt căsătoriți, care de regulă vin aici să-și facă poze. Staţia a devenit cunoscută şi ca destinație turistică. Pe cupola, care are un diametru de 30 de metri și o suprafață totală de 660 de metri pătrați, sînt prezentate cele patru elemente primordiale ale vieții: apa, focul, aerul și pămîntul. Apa este nivelul emoţional, universul sufletului, dorinţele, sentimentele şi dragostea. Pămîntul simbolizează nivelul concret, cotidianul, aspectele materiale ale vieţii. Focul este nivelul energetic, acţiunea, determinarea, lupta şi cîştigul, iar aerul reprezintă nivelul intelectual, mental, conceptele, năzuinţele şi visurile. Stația Formosa Boulevard, Kaohsiung, Taiwan, are una dintre cele mai uluitoare decorațiuni de artă publice din lume „Domul de Lumină”, care încununează partea superioară a stației Boulevard Formosa și este o vitrină-tavan imensă de vitralii curcubeu. Creat de către artistul Quagliata, domul, cu un diametru de 30 de metri, spune povestea miracolului vieții omenești. Una din cele mai aglomerate staţii de metrou din oraş este Formosa Boulevard. Monumentul de artă „The Dome of Light” a fost realizat din bucăţi individuale de geam şi reprezintă o încîntare.

2. Stația de metrou Toledo din Napoli, Italia



Stația de metrou Toledo din Napoli, Italia, se află și ea printre cele mai frumoase stații de metrou ale lumii, grație lucrării „Panourile de lumină”. Deschisă în luna septembrie 2012, staţia de metrou Toledo a fost cea de-a 16-a construită pe Linia Napoli 1. Aflată la 50 de metri sub pămînt, de-a lungul uneia dintre străzile principale destinate cumpărăturilor, Via Toledo, şi proiectată de firma spaniolă Oscar Tusquets Blanca, staţia de metrou se intinde sub ape şi este cea mai adancă staţie de metrou a liniei. Staţia de metrou este cunoscută turiștilor ca University of Naples. Beneficiind de o artă uimitoare și de un design interesant, stația reprezintă un adevărat „sanctuar”. Renovarea a adus locația mai aproape de comunitatea academică a orașului Napoli. Fiecare călătorie cu metroul reprezintă o vizită la Muzeul Artelor. Pe lîngă faptul că este una dintre cele mai frumoase stații de metrou din lume, ea este și una dintre cele mai adînci stații din Napoli. Pereții, tavanele și alte suprafețe sînt acoperite de un albastru puternic și alb, datorită mozaicului Bisazza, care dă impresia că te afli fie sub apă, fie în spațiul cosmic. La interiorul celei mai adînci stații de metrou din lume au lucrat arhitectul spaniol Oscar Tusquets Blanca și artistul sud-african William Kentridge. Staţia de metrou Toledo are o adîncime de 50 de metri, fiind una dintre cele mai adanci din Napoli. Designul staţiei de metrou are la bază temele importante: apa şi lumina.



3. Grand Central Terminal, din New York, SUA



Urmează staţia Grand Central Terminal, din New York, SUA, care este considerată cea mai tranzitată stație din lume. Grand Central Station a fost construită de Cornelius Vanderbuilt în anul 1903 şi finalizată abia în 1913. Stația de metrou Grand Central Terminal din New York a intrat în Cartea Recordurilor Guinness cu cel mai mare număr de platforme, un total de 44 de platforme. Dacă intri în această stație, atunci vei fi uimit de frumusețea ei. Aici există 44 de platforme și 67 de linii, care sînt amplasate la două niveluri subterane; 41 de linii la nivelul superior și 26 la cel inferior. Sala de așteptare este realizată într-un stil luxuriant, cu geamuri arcuite, cu bolţi și coloane care amintesc despre o catedrală. Această stație a devenit un simbol al metropolei New York și un obiectiv turistic. Conform Guinness World Records, în afară de cele 41 de linii dispuse în partea de sus şi 26, în cea de jos, există şi o platformă secretă, nefolosită, care se află sub Waldorf Astoria.

4. Stația de metrou Komsomolskaia, Moscova, Rusia



Urmează stația de metrou Komsomolskaia. Din punct de vedere arhitectural, stația Komsomolskaia este o zeificare a stilului empire din perioada stalinistă, care se remarcă prin somptuozitate, caracterul pompos, corelarea elementelor clasicismului și a barocului moscovit. Ea practic aduce laude și onoruri excepționale poporului sovietic din cel de-al Doilea Război Mondial şi este o vizualizare a discursului rostit de Iosif Stalin la parada militară din 7 noiembrie 1939. Pe latura de nord a stației există o scară, care duce la o anticameră cu o mică cupolă. Cupola este decorată cu aur și mozaic, aici fiind redată şi o stea cu cinci colțuri cu nişte raze de lumină ce se reflectă pe o suprafaţă imensă. Coridorul lung și extrem de generos te scoate din anticameră și te duce către tunelul scărilor. Tunelul face legătura la rîndul său între două stații. Sistemul de transport în comun în Rusia, Moscova, cuprinde o reţea lungă de aproape 300 de kilometri de şină şi în jur de 200 de staţii, înşiruite pe 12 magistrale. La metroul din Moscova există staţii care sînt adevărate opere de artă. Cînd intri la metroul din Moscova ai senzaţia că te afli într-un muzeu. Una dintre cele mai spectaculoase staţii de metrou este Staţia Komsomolskaia din Moscova. Pereţii sînt decoraţi cu mozaicuri şi picturi care întruchipează triumful poporului sovietic . Tema patriotică se regăseşte peste tot. Staţia de metrou din Moscova evocă perfect arta sovietică, ea fiind decorată cu coloane arcuite, tablouri sau picturi murale. Una dintre cele mai interesante staţii, staţia Komsomolskaia, a fost realizată de Dmitri Ceciulin. Staţia a fost deschisă în anul 1937 şi a fost puternic supervizată de liderul Iosif Stalin.

5. Staţia Arts et Métiers, din Paris, Franţa





Staţia Arts et Métiers din Paris este construită ca un submarin şi este dedicată scriitorului Jules Verne. Romanul „20.000 de leghe sub mări” i-a inspirat pe designeri pentru a crea una dintre cele mai frumoase staţii de metrou din lume. Stația de metrou Arts et Métiers din Paris este locul în care te poți pierde în umea lui Jules Verne. Stația este realizată în stilul submarinului căpitanului Nemo. Se află în vecinătatea Muzeului de Arte și Mestesuguri și îți încîntă privirea cu o arhitectură de tipul „steampunk”.

6. Stația de metrou Khalid Bin Waleed din Dubai, Emiratele Arabe Unite



Stația de metrou Khalid Bin Waleed, din Dubai, este folosită de circa 20.000 de persoane zilnic. Staţia de metrou Khalid Bin Waleed îşi impresionează vizitatorii prin eleganţa candelabrelor, dar şi prin atmosfera creată de lumina albăstruie, sursa de inspiraţie pentru acest proiect fiind acvariile. Directorul metroului Dubai spune că această staţie este cea mai tranzitată deoarece este amplasată în apropierea a numeroase ambasade, zone de afaceri, bănci, hoteluri, restaurante şi centre comerciale. De la distanță, stația de metrou din Dubai seamănă cu un aeroport futurist. Ca parte a dezvoltării noului sistem de transport subteran al Dubaiului, deschis în 2009, stația a apăsat pedala accelerației arhitecturii exclusiviste. Ea este impresionantă. Dubaiul este renumit prin lux şi opulență și nici metroul de aici nu face excepție. „Apa” astfel este intitulată sculptura extraordinară din această stație de metrou. Ea este amplasată chiar sub centrul comercial BurJuman Mall și din acest motiv este una dintre cele mai traversate stații din acest oraș. Denumirea sculpturii presupune clar ceea ce a dorit să exprime designer Jitka Kamencová Skuhravá. „Apa” este în realitate o cascadă stilizată, iar cei care au trecut prin această stație au botezat-o „Meduza gigantică”

7. Staţia Bockenheimer Warte Frankfurt, Germania



Cunoscută pentru designul său inedit, stația Staţia Bockenheimer Warte Frankfurt, din Germania, a fost inspirată de lucrările lui Maigret și interiorul reprezintă o surpriză la fel de frumoasă.

8. Staţia Westfriedhof – Munchen, Germania



Arhitecţii germani Fritz Auer şi Carlo Weber au conceput un proiect modern, dar extrem de simplist, pentru staţia amplasată în inima capitalei bavareze, staţia Westfriedhof – Munchen, din Germania. Este uimitoare prin interiorul său. Pereţii şi­au păstrat textura stîncoasă, iar accentul se pune pe sistemul de iluminare, pe cele 11 clopote luminoase care au fiecare un diametru de 3,8 de metri, fiind adăugate în anul 2003, la cinci ani după ce staţia a fost inaugurată şi conferă întregului spaţiu o atmosferă demnă de un film science fiction. Clopotele decorează interiorul stației cu niște culori de albastru, roșu și galben. Stația este amplasatptă pe linia U1, fiind deeschisă pe 24 mai 1998.

9. Staţia T-Centralen din Stockholm



T-Centralen Station din Stockholm a fost inaugurată în anul 1975 și este unică prin faptul că pereții săi nu au fost îndreptați sau finisați. Ei sînt pictați în nuanțe de albastru, iar amestecul de frunze albastre și lumină creează un efect fantastic, de basm. Stația a fost deschisă în 30 septembrie 1973 și se află la adîncimea de 25 de metri în subteran. În zilele lucrătoare, stația găzduiește aproximativ 9.000 de călători. În stația T-Centralen Station din Stockholm puteți vedea și admira un curcubeu uriaș, care amintește de un cer albastru și curat.

10. Stația Kungsträdgården, Stockholm, Suedia



Metroul din Stockholm este adeseori denumit drept cea mai lungă galerie de artă subterană. Aici este amplasată stația cea mai bogată în artă Kungsträdgården, care în traducere înseamnă „Grădina Regală”. Construirea ei are legătură cu cîteva mici scandaluri. Una dintre ieșirile sale a fost programată să dea direct într-un parc, ceea ce a presupus să se taie mulți arbori. În luna iunie 1970, localnicii au organizat un protest împotriva tăerii copacilor. Ei au organizat un protest, legîndu-se cu lanțuri de copaci. Abia pe 30 octombrie 1977 stația a fost deschisă.(www.vesti.ru)/vdraguta