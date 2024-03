Cine este ultimul proprietar al mașinii cu care au venit teroriștiil la Crocus City Hall de la Moscova

Ultimul proprietar al Renault-ului alb cu care teroriștii s-au deplasat cel mai probabil la Crocus City Hall de la Moscova a fost un bărbat de 24 de ani cu inițialele I**** D**** I****, a aflat Nova-Europe.

Acesta a declarat că a vîndut mașina "în urmă cu aproximativ o săptămînă" fratelui soției sale.

- 'M-a sunat astăzi, pe la ora 19:00 [cumpărătorul, fratele soției sale] și m-a întrebat: poți să radiezi mașina astăzi? Fratele soției nu răspunde la telefon.

Cu ajutorul scurgerilor de informații, Nova-Europe a reușit să identifice o singură persoană cu aceste inițiale și data nașterii din regiunea Tver, unde a fost înmatriculată mașina. Numele său complet se află în posesia redacției.

- A fost mașina mea. Cînd am văzut eu însumi aceste fotografii [de la locul atacului terorist], am fost șocat. Nu știu ce să fac. Am încercat să îl sun pe fratele soției mele, care acum nu răspunde la telefon. A spus că prietenul lui are nevoie de această mașină", a declarat bărbatul pentru Nova-Europe.

De asemenea, corespondentul "Nova-Europe" a contactat o rudă a fostului proprietar al mașinii I**** D**** I**** I****. Acesta a confirmat că mașina a fost vîndută cam în aceeași perioadă și a precizat că acum însuși proprietarul și ruda sa se află la poliție, ei înșiși au venit acolo.

Între timp, Baza a publicat fotografii ale bărbaților care ar putea fi implicați în împușcăturile de la Primăria Crocului. Nu există încă nicio confirmare în acest sens.

Reamintim că mai mulți bărbați în camuflaj au deschis focul cu puști automate în sala de concerte "Crocus City Hall".

FSB a declarat că cel puțin 40 de persoane au fost ucise. Ministerul Sănătății a publicat o listă cu 146 de răniți. Ombudsmanul pentru copii din Moscova a declarat că printre răniți se află și copii.

Sala de concerte a luat foc, incendiul a fost foarte grav, dar pompierii au reușit să îl oprească

Comitetul de anchetă al Federației Ruse a deschis un dosar penal în baza articolului privind un atac terorist.

În multe regiuni din Rusia toate evenimentele de masă sînt anulate. Muzeele din Moscova vor fi închise în acest weekend. Ministerul Educației și Științei a recomandat universităților să transfere cursurile la "distanță".