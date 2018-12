Cel mai scump pește din lume valorează 1,8 milioane de dolari. Iată cum arată (VIDEO)

Vi se pare ceva special la peștele din aceste imagini? Aflați că costă 1,8 milioane de dolari.

Este din specia koi și a cîștigat concursul All Japan Koi Show în 2017. Este cel mai scump pește din acest soi vîndut vreodată, scrie businessinsider.com.

Koi arată ca niște pești aurii supradimensionați, însă nu sînt deloc înrudiți. Sînt de fapt o specie de crap, cea mai scumpă de pe piața animalelor de casă.

Rămîne întrebarea: de ce? Peștii din această specie au început să fie crescuți în Japonia în anii 1700, atunci cînd cultivatorii de orez au început să-i înmulțească, fascinați de culoarea acestora. La fel cum alte națiuni organizează concursuri pentru cîini, cam tot la fel japonezii sînt fascinați de competițiile dedicate acestor pești.



Jurații îi analizează în funcție de cum arată pielea lor, mărime și forma corpului. Modul în care se mișcă în acvarii este luat, de asemenea, în considerare. Însă cea mai importantă caracteristică este culoarea.



Cu cît peștele este mai frumos, cu atît prețul de vînzare crește. Astfel, pot să coste de la cîțiva dolari - cei mici, pînă la mii sau zeci de mii de dolari.



Astăzi există în jur de 120 de varietăți de pești koi. Pentru un termen de comparație: în toată lumea există în jur de 200 de rase de cîini. Și trebuie să luăm în considerare și că înmulțirea peștilor este mult mai dificilă.



Un crescător începe cu aproximativ 3 milioane de exemplare noi în primul an, însă alege și păstrează în jur de 15.000. După ce peștii cresc, face o nouă selecție și mai păstrează pentru cel de-al doilea an în jur de 1.000.



Crescătorul care a reușit să vîndă peștele din imagini cu 1,8 milioane de dolari l-a crescut pentru nouă ani înainte să-l scoată la licitație. Exemplarul este de sex feminin. Însă efortul a meritat, pentru că nu numai că investiția i s-a întors, însă bărbatul a făcut și un profit uriaș, pe lîngă faima pe care a cîștigat-o.