Cel mai mare producător european de zahăr închide o fabrică din Polonia
5 martie 2019

Grupul german Suedzucker, cel mai mare producător european de zahăr, a anunţat marţi că intenţionează să închidă o fabrică din Polonia cu o capacitate anuală de 50.000 de tone, în cadrul unui amplu program de restructurare destinat contracarării scăderii preţurilor la zahăr.

Anunţul privind închiderea fabricii din Polonia vine la aproximativ o săptămînă după ce Suedzucker a informat că va înceta producţia la două fabrici din Franţa, Eppeville şi Cagny, cu o capacitate anuală combinată de aproximativ 450.000 de tone, şi la o lună după ce aceeaşi companie a anunţat că va închide două fabrici din Germania cu o capacitate combinată de 200.000 de tone pe an.

Toate aceste închideri fac parte dintr-un amplu program de restructurare prezentat de Suedzucker la începutul anului, conform căruia grupul german vrea să îşi reducă volumul de producţie cu aproximativ 700.000 de tone pe an şi să realizeze economii de 100 milioane de euro pe an, din cauza scăderii preţului zahărului.

La finele lui 2018, cotaţiile futures la zahăr brut au coborît la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani, în contextul unei pieţe mondiale supra-aprovizionate.

Uniunea Europeană şi-a liberalizat piaţa zahărului în luna septembrie 2017, punînd capăt unui sistem de preţuri minime garantate şi cote de producţie protejate. Această liberalizare a dat producătorilor mai multă libertate pentru a se extinde şi a exporta însă această producţie suplimentară a venit pe o piaţă deja supra-aprovizionată şi a declanşat un declin global al preţurilor.