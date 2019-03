Un tînăr din Şoldăneşti a pus pe roate o afacere pentru a rămîne acasă

În timp ce unii visează să plece în străinătate, un tînăr de 24 de ani din satul Cuşmirca, raionul Şoldăneşti vrea să se realizeze în ţară, unde sînt părinţii şi rudele.

Cristian Bulat este student la două facultăţi şi se ocupă şi de administrarea unei mici ferme de vaci.



Cristian Bulat a decis să deschidă o fermă de vaci acum doi ani. Tînărul s-a făcut antreprenor, în primul rînd, pentru a-şi ţine tatăl acasă.



De la vorbă şi pînă la faptă au fost şase luni de muncă asiduă. Tînărul a cîştigat un grant, a făcut un credit bancar şi a reuşit să ridice o fermă modernă, care are acum 30 de vaci. Fiecare membru al familiei are rolul său.



Văcuţele oferă zilnic cîte 250 de litri de lapte care e cumpărat de o fabrică din Soroca. Pe lîngă munca de la fermă, tînărul e şi student în Capitală, la drept şi la zootehnie.



Tînărul fermier are planuri mari pentru viitor, vrea să îşi finalizeze studiile şi să îşi dezvolte afacerea: Visul meu este să ajung la 50 de capete mulgătoare, să pot eu cu familia să o gestionez. Să lucrez acasă la mine, să fiu lîngă mama şi langă tata, lînga neamuri. Sa fiu stăpîn la mine în ţară, să nu fiu robul altcuiva".