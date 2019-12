Mold-street: Cum s-au schimbat proprietarii Avia Invest în ultimii 6 ani

În decurs de 6 ani din momentul cînd Guvernul Iurie Leancă a concesionat Aeroportul Internațional Chișinău companiei Avia Invest SRL, ultima și-a schimbat de mai multe ori proprietarii, dar niciodată nu a fost clar cine sînt beneficiarii finali.

Anunţul offshorului NR Investments Ltd privind cedarea firmei Komaksavia Airport Invest Ltd din Cipru, ce deţine 95% din capitalul Avia Invest SRL, unui afacerist rus, a provocat o serie de declarații belicoase din parte politicienilor privind adoptarea de măsuri de întoarcere a Aeroportului Internaţional Chişinău în proprietatea statului, transmitecu referire la Mold-street.com Nu este însă prima dată cînd se întîmplă o astfel de situație. Așa că este puțin probabil să i se întîmple ceva noului beneficiar declarat - afaceristul rus Andrei Gonchearenko. Mai ales că se pare că acesta nu este beneficiarul final.a făcut o sinteză a schimbărilor de proprietate şi a beneficiarilor ai Avia Invest SRL, firma ce a concesionat pe 30 august 2013 Aeroportul Internaţional Chişinău.La Chişinău era fondată Avia Invest SRL, cotele părţi fiind împărţite în mod egal de Aeroportul Habarovsk SA şi Kolomensky Zavod SA din Rusia. Compania avea un capital de 5.400 de lei, astfel încît nu corespundea cerinţelor impuse de concursul de concesiune a aeroportului, potrivit căruia firma concesionară trebuia să aibă un capital de 5 milioane de euro.. Fondatorii decid să majoreze capitalul Avia Invest pînă la 85.107.400 milioane lei (5 milioane de euro la cursul de atunci). Garanţia bancară a fost emisă de Unibank, una din cele trei bănci implicate în frauda bancară.În 2015, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării de Bani din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) punea la îndoială contribuţia fondatorilor la capitalul Avia Invest. „Una din versiuni este că aceste mijloace financiare provin din banii sustraşi din băncile problematice gestionate de către Ilan Şor”, se arată într-o notă informativă a CNA.La Avia Invest intervine o nouă schimbare. Unul dintre fondatori, Kolomensky Zavod, îşi vinde cota de 50% din acţiuni. Noul proprietar este TB Team Management LLP din Marea Britanie, care avea doi fondatori din zone off-shore: Valtara AVV, din Aruba, şi Dylox United Ltd, din Insulele Virgine Britanice (BVI).Dar, modificarea structurii de proprietate a Avia Invest nu a fost înregistrată imediat şi la Camera Înregistrării de Stat. Procedura s-a făcut abia peste aproape jumătate de an. Mai exact, pe 17 februarie 2014.La doar două zile de la înregistrarea modificărilor făcute pe 30 august 2013, la Camera Înregistrării de Stat, a avut loc o nouă tranzacţie cu capitalul Avia Invest, la care au participat ambii fondatori: TB Team Management LLP şi Aeroportul Habarovsk. După această tranzacţie Aeroportul Habarovsk a rămas cu o cotă de doar 5% din capitalul Avia Invest, iar restul de 95% a ajuns la Komaksavia OOO din Moscova. Ultima a fost fondată la începutul anului 2014 de Habarovski Aeroport, cu o contribuţie de 1% din capital, şi de UK Komaks OOO – cu 99%. Fondatorul unic al UK Komaks era Konstantin Basiuk, fost colaborator al KGB-ului sovietic.Prin urmare, pe 6 septembrie 2013, cînd fostul viceministru al Economie Tudor Copaci, susţinea, într-o conferinţă de presă, că în spatele Avia Invest se află două mari companii din Rusia, cu capacitate financiară, lucrurile stăteau cu totul diferit. Kolomensky Zavod nu mai era fondator.Tot Copaci, fiind deja şef al Agenţiei Proprietăţii Publice, declara în toamna 2016, pentru RISE Moldova ”că nu este nicio obligaţie ca firma concesionară să prezinte informaţii despre schimbarea fondatorilor.Şi controlorii de la Curtea de Conturi au stabilit în urma unui audit în 2016, că modificarea fondatorilor întreprinderii concesionale, prin înregistrarea unui fondator majoritar (95%), s-a făcut fără informarea partenerului public, fără însă a da o calificare a acestui lucru.Komaksavia OOO din Moscova, care deţinea 95% din capitalul Avia Invest, și-a vîndut cota firmei Komaksavia Airport Invest Ltd din Cipru. Înfiinţată pe 19 august 2016, compania cipriotă avea un singur fondator: pe Modris Karklinsh, un moscovit de 62 de ani.Director al Komaksavia Airport Invest Ltd, era numit bulgarul Tenev Marin Mihov, care are conexiuni cu omul de afaceri moldovean Vladimir Russu, implicat în tranzacţia cu Casa Albă a lui Vlad Plahotniuc . Cei doi mai apar la începutul anului 2017 ca asociaţi la firma Euro Partners Consulting SRL din Moldova.Se schimbă proprietarul în acte al Komaksavia Airport Invest Ltd din Cipru. Locul lui Modris Karklinsh este luat de Tenev Marin Mihov. În schimb Modris Karklinsh devine administrator şi secretar al firmei cipriote.Şi în septembrie 2016, şi în mai 2018, nici Guvernul Pavel Filip şi nici Agenţia Proprietăţii Publice nu au reacţionat în nici-un fel la acest modificări.Komaksavia Airport Invest Ltd din Cipru este preluată de offshorul companiei NR Investments Ltd din insula Guernsey, care este deţinut de baronul britanic Nathaniel Rothschild. Acesta promite investiţii de 156 milioane de dolari, dar cere garanţii.Ca reacţie la aceste acţiuni Guvernul condus de Maia Sandu anulează patru hotărîri de Guvern privind concesionarea Aeroportului, iar APP a solicitat judecătorilor recunoașterea nulității contractului din 30 august 2013, dar care aşa şi nu a fost pusă pe rol fiind „plimbată” prin instanţele din Chişinău, care îşi declinau competenţa. Procuratura a pus sechestru pe capitalul şi activele Avia Invest SRL.NR Investments Limited un offshore din Guernsey (Insulele Channel) anunţă că a cedat controlul Komaksavia Airport Invest Ltd. A doua zi, pe 23 decembrie 2019, Avia Invest anunţă că afaceristul rus Andrei Gonchearenko este noul beneficiar al companiei Komaksavia Airport Invest Ltd.Cine stă în spatele lui, adică este beneficiarul real nu credem că vom afla cu certitudine. Menţionăm că o dovadă a faptului că autorităţile statului nu cunosc întotdeauna ce se întîmplă în astfel de parteneriate publice private sau concesiuni sînt şi alte contracte de acest fel, lista cărora este pe pagina WEB a Agenţiei Proprietăţii Publice.