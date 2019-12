Rothschild a renunțat la Aeroportul Chișinău

Compania miliardarului Nat Rothschild, NR Investments Ltd, anunță că a renunțat la participația la Avia Invest SRL, compania concesionară a Aeroportului Internațional Chișinău.

„NR Investments Limited, vehiculul de investiții din Guernsey, Insulele Channel, confirmă că și-a cedat interesul pentru Komaksavia Airport Invest Ltd și nu mai deține interes indirect pentru Avia Invest SRL”, se spune în comunicatul emis ieri, 22 decembrie, scrie Noi.md cu referire la jurnal.md Amintim că Avia Invest, NR Investments Ltd, o firmă vehicul de investiții din Guernsey, a cumpărat în august 2019 Avia Invest, compania care gestionează Aeroportul Internațional ChișinăuNR Investments Ltd a cumpărat o participație de 95% la Avia Invest. Acordul a fost ratificat pe 29 august 2019 de către reprezentanții Avia Invest LLC (Avia Invest) și beneficiarul exclusiv al NR Investments, Nat Rothschild.Aeroportul Internaţional Chişinău a fost dat în concesiune în 2013 pentru o perioadă de 49 de ani. De atunci, firma concesionară, „Avia Invest” SRL, şi-a schimbat de cîteva ori proprietarii.