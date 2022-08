În Moldova și Ucraina a început sezonul harbujilor. Cu toate acestea, în acest an pe piețele din țara vecină lipsesc cele mai bune fructe – cele din Herson.

Există harbuji ucraineni din regiunea Odessa, dar în general pe rafturile magazinelor sînt produse care au fost aduse din diferite țări ale lumii, inclusiv Egipt, Moldova, Turcia și Grecia.

În acest an, prețul harbujilor de peste hotare s-a triplat. Dacă în anii precedenți prețul mediu era 8 grivne (4,18 lei moldovenești), atunci în acest an – de la 30 grivne (15,67 lei) per kilogram. Acest lucru se datorează drumului destul de îndepărtat al mărfurilor, plății taxelor și efectuării verificărilor corespunzătoare înainte ca încărcătura să fie trimisă în Ucraina.

În Moldova, harbujii locali se vînd în prezent, în medie, la un preț de 8 lei/kg.