Cîte întreprinderi de stat din Moldova vor fi excluse din Registrul de Stat?

În Moldova, mai mult de 50 de întreprinderi inactive de stat vor fi excluse din Registrul de Stat al persoanelor juridice.

Decizia respectivă a fost luată de guvern, aprobînd începerea procedurii de excludere de către Agențiea Proprietății Publice din Registrul de Stat al persoanelor juridice a 53 de întreprinderi de stat nefuncționale, transmite Noi. md.Aceste întreprinderi au fost înregistrate în diferite regiuni ale țării. Cele mai multe dintre ele au fost create în perioada 1992-1995.Trebuie de remarcat faptul că, în luna aprilie a acestui an, guvernul a aprobat excluderea din Registrul de Stat al persoanelor juridice a 159 de întreprinderi nefuncționale de stat pentru a crește eficiența procesului de administrare a proprietății de stat.La 1 ianuarie 2018, în Moldova au fost identificate 442 de întreprinderi de stat, care figurau în Registrul de Stat al persoanelor juridice, dar în practică nu erau gestionate de autoritățile centrale care le-au fondat. Aproape toate nu funcționau de mai mulți ani din cauza lipsei de mijloace financiare, proprietăților imobiliare, competitivității scăzute a bunurilor și serviciilor. În ultimii ani, autoritățile centrale nu au luat măsuri de reanimare sau lichidare a acestor întreprinderi de stat.Conform legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a antreprenorilor individuali, dacă o persoană juridică nefuncțională nu are datorii la buget, nu are case de marcat cu memorie fiscală, nu este fondator al unei alte persoane juridice și nu are sucursale, autoritatea de înregistrare de stat inițiază din proprie inițiativă procedura de excludere a entități juridice nefuncționale și a antreprenorului individual inactiv din registrul de stat, luînd decizia de a începe procedura de excludere.