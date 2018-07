Top 5 alimente pentru pierderea în greutate

Medicii au alcătuit o listă din cinci alimente care vă vor ajuta vara nu numai să fiți sătul, dar, de asemenea, să vă menţineți suplețea şi să pierdeți în greutate.



Acestea sînt morcovul, harbuzul, strugurii, nucile și ceaiul verde, scrie topnews.ru.



De calităţile şi gustul morcovilor nimeni nu se îndoieşte. Această legumă este foarte bună pentru piele, iar în sezonul cald - în special. Beta-carotenul, pe care îl conțin morcovii, permite obţinerea unui bronz rapid, care se va menține toată vara.



Harbuzul ne răcorește pe căldură, potoleşte setea, normalizează activitatea rinichilor şi intestinelor. În plus are puține calorii şi, de asemenea, foarte gustoase.



Strugurii încetinesc îmbătrînirea pielii. Ei conţin antioxidanţi, care conservează tinerețea. Fructe gustoase cu conținut caloric redus.



Nucile conțin mai multe calorii decît alte fructe şi legume. Cu toate acestea, ele sînt utile pentru aproape toate sistemele organismului, în plus, nu poți mînca prea multe nuci.





Dintre băuturile răcoritoare oamenii de știință recomandă vara ceaiul verde. Acesta conţine mulţi antioxidanţi şi arde grăsimile. Ceaiul verde răcit, în care s-a adăugat miere şi lămîie, este o băutură foarte gustoasă şi sănătoasă, mai ales pe caniculă.