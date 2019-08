Semnele care-ţi arată că ai deficit de iod

Cînd te gîndeşti la iod, elementul chimic esenţial în producerea de hormoni tiroidieni şi în reglarea energiei organismului, cel mai probabil îl asociezi cu sarea de masă.

Asta pentru că studii realizate în secolul trecut au descoperit că persoane din anumite zone sînt mai susceptibile de a dezvolta guşă tiroidiană, datorată măririi în volum a tiroidei, din cauzadeficitului de iod, aşa că cea mai simplă soluţie care s-a găsit a fost adăugarea de iod în sarea de bucătărie, ceea ce ar fi asigurat un aport constant pentru toată populaţia.Dar, în timp ce majoritatea dintre noi nu trebuie sa ne îngrijorăm de nivelul de iod din organism, trebuie să îţi spunem totuşi care sînt grupele de risc, pentru a acorda o atenţie sporită acestui aspect, dacă te regăseşti aici. Femeile însărcinate au o deficienţă de iod moderată, pentru că iodul din organismul lor este folosit pentru dezvoltarea tiroidiana a fătului. În plus, pentru că iodul nu se găseşte doar în sarea de bucătărie, ci şi în lapte, ouă, pîine sau fructe de mare, veganii, vegetarienii şi persoanele care nu consumă lapte sau pîine sînt, de asemenea, în grupele de risc.În timp ce deficitul de iod este destul de dificil de diagnosticat, asta nu înseamnă că nu poţi fi atent la anumite lucruri, care ar putea indica o deficienţă de iod şi care ar trebui să te trimită la un consult medical.Simptomele apar de obicei numai atunci cînd deficitul de iod este sever, ceea ce este rar. Chiar dacă există un test pentru deficienţa de iod (o analiză a urinei) şi poţi să întrebi un medic generalist sau un endocrinolog despre aceasta, această analiză este mai frecvent folosită pentru a examina populaţii mari pentru cercetarea în domeniul sănătăţii publice, mai degrabă decît pentru indivizi.Medicii endocrinologi spun că există o variaţie uriaşă a nivelului de iod la zi şi chiar la oră la oră, deci ar fi nevoie de cel puţin 10 sau 12 teste pentru o singură persoană pentru a afla care este nivelul de deficienţă de iod. Totuşi, există cîteva semne pe care să le urmăreşti.Cînd aportul de iod scade sub 100 micrograme pe zi, corpul tău începe să producă o cantitate mai mare de TSH, un hormon tiroidian, ceea ce va duce la o creştere în volum a tiroidei şi care este cel mai frecvent simptom al deficienţei de iod. Guşa tiroidiană poate fi vizibilă ca o umflătură în partea din faţă a gîtului şi poate provoca dificultăţi la înghiţire, dificultăţi de respiraţie şi chiar senzaţie de sufocare.Dacă aportul de iod scade sub 10 pînă la 20 micrograme pe zi, ai putea prezenta hipotiroidism sau tiroidă subactivă (ceea ce înseamnă că tiroida nu produce o cantitate suficientă din anumiţi hormoni). Simptomele pot include oboseală, creştere în greutate, căderea părului, păr uscat, piele uscată, constipaţie, intoleranţă la frig, faţă umflată, răguşeală, slăbiciune/dureri musculare, depresie, pierderea memoriei şi multe altele. Pacienţii cu hipotiroidie, de obicei, au cel puţin doua sau trei simptome, dar reţine că aceste simptome se pot datora mai multor alte probleme de sănătate sau chiar medicamentelor pe care le iei, deci mergi la medic, pentru a afla sursa problemelor.Deficitul de iod a fost legat de infertilitate, pierderi de sarcină, naştere prematură, naşterea copilului mort şi anomalii congenitale. Sugarii şi copiii ale căror mame aveau deficit de iod în timpul sarcinii sau alăptării ar putea prezenta un coeficient de inteligenţă scăzut, retard mintal, creştere încetinită sau probleme cu vorbirea şi auzul. Deficienţa de iod uşoară pînă la moderată a fost, de asemenea, legată de un risc mai mare de ADHD la copii. Deci, dacă eşti însărcinată, discută cu medicul tău, pentru a te asigura ca nu suferi de o deficienţă de iod şi ţine minte că te afli în grupa de risc, aşa că nu ignora acest aspect.