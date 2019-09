Nucile consumate de două ori pe săptămînă scad riscul de deces cardiovascular

Nucile incluse în alimentație de cel puțin doua ori pe săptămînă sînt asociate cu scăderea riscului de deces din cauza bolilor cardiovasculare, conform unui studiu prezentat la Paris, la congresul Societății Europene de Cardiologie (SEC) și Congresul Mondial de Cardiologie.

Consumul regulat de nuci scade cu 17% riscul de deces cardiovascular, comparativ cu o dieta in care nucile sînt prezente doar o data la doua saptamani, potrivit unei cercetari prezentate la congres, relateaza Press Association."Nucile sînt o sursa buna de grasimi nesaturate si contin o cantitate mica de grasimi saturate. De asemenea, ele includ proteine, minerale, vitamine, fibre, fitosteroli si polifenoli benefici pentru sanatatea inimii", a declarat autorul studiului, doctor Noushin Mohammadifard, de la Institutul Isfahan pentru Cercetari Cardiovasculare din Iran."Studiile europene si americane au asociat nucile cu protejarea sanatatii cardiovasculare, insa exista dovezi limitate din regiunea din estul Mediteranei", a precizat specialistul.Cercetarea a examinat asocierea dintre consumul de nuci si riscul de boli cardiovasculare si deces la populatia iraniana. La studiu au participat 5.432 de adulti de 35 de ani sau peste aceasta varsta, fara un istoric de boli cardiovasculare, alesi la intamplare din zone urbane si rurale din Isfahan, Arak si Najafabad.Cercetatorii au evaluat consumul de seminte si nuci - inclusiv migdale, fistic, alune si nuci obisnuite - in 2001, cu ajutorul unui chestionar recunoscut.Participantii sau membrii familiilor lor au fost intervievati la fiecare doi ani pana in 2013 pentru a se observa aparitia unor evenimente cardiovasculare sau a decesului.Oamenii de stiinta au analizat prezenta bolilor coronariene, a accidentului vascular cerebral, a bolilor cardiovasculare, a deceselor din orice cauza si a deceselor in urma bolilor cardiovasculare.Pe parcursul unei perioade medii de monitorizare de 12 ani, au fost inregistrate 594 de cazuri de boli coronariene, 157 de accidente vasculare cerebrale, 179 de decese asociate bolilor cardiovasculare si 458 de decese din orice cauza.Consumul nucilor de doua sau mai multe ori pe saptamana a fost asociat cu un risc mai mic de deces cardiovascular comparativ cu un consum de nuci o data la doua saptamani.Potrivit SEC, se recomanda consumul a 30 de grame de nuci nesarate pe zi, in cadrul unei alimentatii sanatoase, cu precizarea ca densitatea calorica a acestora este ridicata."Nucile proaspete crude sînt cele mai sanatoase", a subliniat doctor Mohammadifard."Nucile trebuie sa fie proaspete deoarece grasimile nesaturate pot oxida in cazul nucilor vechi (rancede - n.red.), acestea devenind astfel daunatoare", a adaugat specialistul.