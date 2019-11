Noua hîrtie bazată pe grîu de la Woody Harrelson va salva pădurile

Woody Harrelson este un actor celebru care a apărut în filme și la televiziune în mai multe roluri, începînd cu barmanul Woody din serialul TV "Cheers" în anii 1980, și terminînd cu Heimich Ebernety în filmul care a apărut anul trecut, The Hunger Games.

Lăsînd în trecut rolul de activist politic, el a depășit acum formatul de protest în favoarea unui proiect menit să orienteze apetitul societății pentru produsele de hîrtie din păduri spre un produs mult mai puțin solicitat: deșeurile agricole.Cît de actual este aceast lucru? Potrivit datelor furnizate de compania Canopy, implicată în popularizarea protejării pădurilor, pădurile intacte absorb aproape o cincime din dioxidul de carbon produs prin arderea diferitelor tipuri de combustibil. La nivel global, 71% din hîrtia brută din lume este extrasă dintr-o mare varietate de păduri. Se estimează că pentru o singură apariție a ediției NY Times Sunday, sînt necesari 63.000 de copaci.RP Siegel a discutat cu Woody înainte de conferința de presă privind apariția și distribuirea în Statele Unite a hîrtiei Step Forward a companiei Prairie Pulp & Paper, co-fondatorul căreia este Woody. Această hîrtie este alcătuită 80% din paie de grîu, în loc de lemn și, prin urmare, are cel mai scăzut impact asupra mediului în comparației cu toate celelalte de pe piață. Începînd de astăzi, hîrtia Step Forward va fi vîndută la Staples. La discuție a participat și Jeff Golfman, președintele Prairie Pulp & Paper.Woody Harrelson: Îmi fac griji de mult timp pentru pădure. Din numărul copacilor tăiați anual în lume - de la trei la șase miliarde - jumătate sînt folosiți pentru producția de hîrtie. Astfel, o schimbare de abordare în producția de hârtie ar schimba foarte mult această imagine. Iar noi am reușit să facem acest lucru. Acum avem hîrtie alcătuită 80% din paie de grîu, iar din punctul de vedere al protecției mediului, această hîrtie este mai bună decît orice altă hîrtie care există astăzi. Și acum, pentru prima dată, veți putea cumpăra astfel de hîrtie în Statele Unite în magazinele Staples.Woody Harrelson: Da, ne gîndim să creștem producția într-un mod natural. Volumul acestei industrii este imens, cererea la nivel mondial este de 400 de milioane de tone pe an, iar acest număr se va dubla în următorii cincisprezece ani. Astfel, pădurea are de suferit foarte mult. Planificăm să lansăm în următorii 3-5 ani prima fabrică de hîrtie din America de Nord care nu va folosi pasta de lemn. Aceasta va fi o eco-fabrică în afara sistemului, toată hîrtia va fi 100% din materii prime nelemnoase, absolut din deșeuri agricole - din ceea ce rămîne la gospodăriile agricole. Prețul va fi același sau chiar mai mic decît a hîrtiei obișnuite. Iată tunci revoluția din acest domeniu va urca la un nivel calitativ nou.Woody Harrelson: Cu siguranță vom ajunge și la acest lucru, dar acum ne concentrăm pe hîrtia de birou.Jeff Golfman: Vreau să adaug că cutiile în care este ambalată hîrtia noastră sînt de asemenea produse din deșeuri agricole. Deci, mai devreme sau mai tîrziu, vom începe să promovăm multe alte tipuri de produse din hîrtie.Woody Harrelson: Noi o facem în India. Jeff a reușit să găsească o fabrică capabilă să producă hîrtie, fără a folosi clor, din materii prime agricole care îndeplinesc cerințele noastre. Ne convine, pînă cînd vom începe propria afacere de producere aici.Woody Harrelson: Da, am făcut deja mai multe exemplare de testare a hîrtiei sută la sută nelemnoasă. Îmi amintesc că am fost foarte surprins de fețele muncitorilor de la fabrică. Ei și-au dat seama că sînt martorii unui moment de cotitură în istorie.TriplePundit: Privind spre viitor, îmi imaginez că tot mai mulți oameni își vor folosi smartphone-urile și tabletele și nu vor imprima nimic. Din ce în ce mai mulți oameni se vor ocupa cu reciclarea. Și deja astăzi voi vrem să producem hîrtie care nu conține lemn. Credeți că vom prinde momentul în care pădurile nu vor fi afectate deloc de om?Woody Harrelson: În prezent, cererea pentru hîrtie continuă să crească, indiferent de Internet sau de orice altceva. Și, deși oamenii au sperat că vor scăpa de hîrtie în birouri, statisticile demonstrează contrariul.Dar, avînd în vedere toate schimbările care au loc în industrie, mă uit spre viitor cu optimism. Și eu cred că inovația care va fi prezentată astăzi va face exact acest lucru - va schimba situația actuală privind pădurile și modul nostru de viață.Compania Prairie Pulp & Paper mi-a prezentat mostre de hîrtie Step Forward, pe care le-am testat la calitatea imprimării, atît pe imprimante laser color, cît și pe cele alb-negru, cu rezultate excelente în ambele cazuri. În plus, imprimarea a fost mult mai plăcută datorită conștientizării faptului că am salvat copacii.