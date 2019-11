Horoscopul pentru 30 noiembrie 2019

Joci rol de judecător imparţial şi just într-o situaţie complicata. Multă lume aşteaptă răspunsul tău, semn că are încredere în verdictul pe care îl vei emite. Tu vezi lucrurile de pe margine, fără a fi direct implicat, şi reuşeşti să analizezi problema pe toate părţile: şi argumentele pro, şi argumentele contra, încât să oferi, la final, o părere avizată şi bine documentată. Parcă ai avea acces la un set de legi (scrise sau nescrise) ce te ajută să oferi celor care au nevoie de îndrumare exact calea cea mai potrivită. Satisfacţia ta va fi să vezi relaxarea de pe chipurile lor, după ce problema se rezolvă.

TAUR Joci rol de judecător imparţial şi just într-o situaţie complicata. Multă lume aşteaptă răspunsul tău, semn că are încredere în verdictul pe care îl vei emite. Tu vezi lucrurile de pe margine, fără a fi direct implicat, şi reuşeşti să analizezi problema pe toate părţile: şi argumentele pro, şi argumentele contra, încât să oferi, la final, o părere avizată şi bine documentată. Parcă ai avea acces la un set de legi (scrise sau nescrise) ce te ajută să oferi celor care au nevoie de îndrumare exact calea cea mai potrivită. Satisfacţia ta va fi să vezi relaxarea de pe chipurile lor, după ce problema se rezolvă.

BALANȚĂ

Vorbeşti despre viitor cu mult entuziasm, convins că totul va ieşi foarte bine în ceea ce priveşte planul la care îţi aduci contribuţia. Când eşti atât de optimist, lumea chiar te crede şi câştigi tot mai mulţi adepţi alături de tine. Dacă vă uniţi cu toţii forţele, puteţi construi un proiect de succes, fie că e vorba de o acţiune comună în familie, fie că e un plan de anvergură care te va ţine ocupat luni de zile de acum înainte. Merită tot efortul, pentru că rezultatele vor fi foarte bune, doar că mai e cale lungă până la ele…

SCORPION

Un noroc de zile mari vizează situaţia ta materială, dar asta nu înseamnă că trebuie să dai buzna în prima agenţie loto şi să dai tot ce ai pe un loz. Norocul apare sub o altă formă, ca o idee practică foarte bună care, dacă va fi folosită eficient, va atrage bani în plus în viitor. Acţiunile de durată în care eşti implicat de ceva vreme pot fi rezolvate acum extrem de uşor, printr-o idee genială ce face ca totul să ajungă mai repede la ce ţi-ai propus. Şansa apare sub forma unei ieşiri neaşteptate dintr-o zonă în care nimic nu se mai urnea.

SĂGETĂTOR

Ocupă-te mai mult de corpul tău, de toate nivelurile organismului tău, pornind din interior către exterior. Dacă ai unele dubii cu privire la starea ta de sănătate, ar fi bine să-ţi scoţi aceste temeri din minte şi ori să te duci la un medic şi să vezi că eşti ok, ori să-ţi schimbi regimul de viaţă începând de acum; alimentaţia, medicaţia, ritmul de viaţă, şi, mai presus de orice, psihicul! Totul porneşte de la sănătatea corpului tău fizic, şi dacă acesta e în deplin echilibru, şi restul corpurilor tale – mental, emoţional, spiritual, astral – vor avea numai de câştigat.

CAPRICORN

Soluţiile vin de pretutindeni, dar nu prea vrei tu să le auzi, să le accepţi, să le pui în practică. Hai, capul sus şi priveşte în jurul tău ca să vezi cât de multe ieşiri ai din această debusolare. Un gând luminos îţi trece azi prin minte şi te stimulează să te apuci de treabă. Vei vedea că era exact scânteia de curaj de care aveai nevoie, acel spirit întreprinzător care te trimite într-o direcţie mult mai benefică ţie. Nu te opri după primul pas, alimentează continuu această flacără de energie, pentru că nici nu ai idee ce efecte minunate va avea în cele din urmă. Apucă soluţia cu ambele mâini… şi la lucru!

VĂRSĂTOR

Scoate din mintea ta acel ghimpe de gândire negativă care chiar nu are ce căuta acolo! Nu eşti tu genul care se lasă copleşit de temeri, de bârfe, de presimţiri ciudate, ci dimpotrivă, tu eşti capabil să extragi din ele tot ce îţi este mai folositor pentru a trece peste toate cu lecţia învăţată şi cu soluţii concrete gata de utilizat în avantajul propriu. Ai rolul de a-i ridica şi pe alţii înapoi la lumină, pentru că prezenţa ta inspiră încredere, securitate emoţională, de parcă, într-o lume gri – ba chiar o lume neagră pentru unii – tu poţi fi luminiţa albă care îi cheamă spre echilibru şi speranţă. Foloseşte toate instrumentele pozitive de care dispui, pentru a-ţi face ţie o minune, dar pentru a o dărui şi altuia!