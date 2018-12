Dermatita atopică. Care sînt simptomele și cauzele

Dermatita atopica reprezinta o afectiune cutanata inflamatorie, care creeaza o senzatie intensa de prurit (mancarime), cu evolutie cronica.

predispozitie ereditara (70 % din pacienti au un istoric familial de atopie)

bariera cutanata alterata functional (datorita unor tulburari ale metabolismului lipidic epidermic)

anomalii imunologice

factori neuroendocrini

o serie de factori declansatori sau agravanti ai leziunilor cutanate

factori alimentari - lapte de vaca, oua, alune, arahide, soia, grau, peste, fructe de mare

aeroalergeni - acarienii din praful de casa

agenti infectiosi - Staphylococcus aureus, Pytirosporum ovale

factori de contact - agenti de curatare ce contin alcool, substante care usuca pielea (astringente), parfumuri, detergenti si sapunuri dure

imbracaminte stramta si abraziva din lana sau materiale sintetice

factori fizici - temperaturi extreme

stressul emotional

afecteaza in mod caracteristic prima copilarie dar poate debuta la toate grupele de varsta. 60 % din cazuri apar inainte de primul an de viata si, pana la 85 % din cazuri, debuteaza pana la 5 ani.Se apreciaza ca 10 - 20 % dintre copii si 1 - 3 % dintre adulti sufera deiar prevalenta bolii este in continua crestere mai ales in tarile dezvoltate.Dermatita atopica este considerata o afectiune multifactoriala, a carei expresie clinica depinde de interactii complexe :Dintre factorii care pot cauza, cel mai frecvent sînt incriminati :Simptomul primar si dominant al dermatitei atopice este pruritul (mancarimea) ce declanseaza frecvent un cerc vicios : pruritul conduce la grataj (scarpinat), gratajul determina modificari cutanate care, in final, vor scadea pragul de sensibilitate la stimuli (hiperreactivitate cutanata) care declanseaza pruritul declansand, din nou, senzatia de prurit. La copil, pruritul determina frecvent intreruperi in somnul de noapte, cu iritabilitate marcata secundara insomniei datorata senzatiei de prurit.Complicatiile insînt in principal infectioase cutanate (bacteriene, virale, fungice) datorita unei sensibilitati cutanate crescute la diversi agenti infectiosi. De asemenea, se poate intalni drept complicatie o dezvoltare staturo-ponderala deficitara (prin regimuri alimentare gresite, privative). Nu sînt rare nici complicatiile locale sau sistemice ale terapiilor specifice dermatitiei atopice (in special ale corticoterapiei).Nu sînt de neglijat nici complicatiile in dezvoltarea neuropsihica si emotionala ca si impactul negativ al bolii asupra relatiilor intrafamiliale.Din punct de vedere evolutiv, trebuie amintit ca dermatita atopica este o boala cu evolutie cronica si uneori imprevizibila, marcata in mod tipic de acutizari ce se pot produce in ciuda unor ingrijiri optime.Majoritatea cazurilor decunosc o ameliorare sau chiar disparitie la varsta adulta. Sunt insa posibile exacerbarile intermitente ale bolii pe tot parcursul vietii, frecvent in conditii de stress fizic sau emotional.Este de asemena important de mentionat ca 50 % din copiii cudezvolta fie rinita alergica fie astm bronsic.