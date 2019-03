Străzile din capitală care vor fi reparate pînă la toamnă

Primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, a anunţat astăzi lista străzilor din Chişinău, care vor fi reparate integral pînă la sfîrşitul verii.

str. Ion Creangă, termen de finalizare - 30.08.19;

str. Petru Rareş, termen de finalizare - 30.06.19;

str. Ialoveni, termen de finalizare - 30.06.19;

str. Studenţilor, termen de finalizare - 30.06.19;

str. Scutari, termen de finalizare - 30.06.19;

str. Vîrnav, termen de finalizare - 30.07.19;

str. Coca, termen de finalizare - 30.07.19;

bd. Renaşterii, termen de finalizare - 30.07.19;

str. Zelinschii, termen de finalizare - 30.07.19;

str. Belinski, termen de finalizare - 30.08.19;

str. Socoleni, termen de finalizare - 30.08.19;

bd. Traian, termen de finalizare - 30.08.19.

Str. 31 august;

Str. Tighina;

Str. Alexandru cel Bun;

Într-o postare pe Facebook, edilul interimar spune că îşi doreşte ca toți locuitorii Chișinăului să meargă pe trotuare și drumuri asfaltate calitativ."Pentru a avea o infrastructură de calitate, nu e suficient doar să plombăm gropile. Faptul că tot s-au peticit gropile de la un an electoral la altul, am ajuns să avem situația dezastruoasă pe care o avem. Bugetul municipiului nu ne permite să aruncăm banii pe ploaie. Într-adevăr resursele sînt limitate, tocmai de aceea trebuie gestionate corect", a scris CodreanuAstfel, potrivit primarului interimar, în acest an Primăria va repara 12 străzi care se află într-o stare deplorabilă şi anume:Totodată, alte 3 artere importante urmează să fie reparate capital în acest an în cadrul proiectului BERD 2:Cît despre curțile de bloc, Ruslan Codreanu spune că asfaltarea lor va începe din data de 1 iunie, fiind încă în aşteptarea listei finale de la preturi.