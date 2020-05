Ce se întîmplă cu piețele și centrele comerciale din Chișinău

De asemenea, saloanele de frumusețe și frizeriele nu sînt deschise pînă cînd.

„Săptămîna trecută au fost eliminate anumite restricții, așa că la nivel de municipiu, a fost permis întoarcerea la muncă a bugetarilor, revenirea taxatorilor în transportul public, plus oamenii au ieșit în parcuri și aer liber.

Cu toate acestea a fost introdusă obligativitatea de a se purta măștile sau accesorii improvizate pentru acoperirea căilor respiratorii în spațiile închise, am fost mult criticați de unii, dar vedem că numărul infectărilor în capitală în ultimele zile este în descreștere.

Cu toate acestea este bine să fim precauți și să menținem aceste măsuri pentru a avea grijă unul față de altul, pentru a nu supune riscului alte persoane, plus că cunoaștem deja că virusul se poate manifesta asimptomatic. Unele restricții rămîn în vigoare, asta privește piețele și centrele comerciale, dar și saloanele de înfrumuțesare care rămîn închise”, a declarat Ion Ceban.