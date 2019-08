Castanii din Chișinău riscă să dispară definitiv

Căldura și insectele dăunătare distrug castanii din Chișinău, transformînd copacii verzi în plante putrede.

Acesta nu este primul an în care castanii și arțarii care cresc în parcurile Capitalei, dar și pe străzile orașului sînt atacați de insecte periculoase. Experții spun că este vorba despre molia minieră a frunzelor de castan, care nu numai că strică aspectul decorativ al frunzelor, dar poate provoca moartea acestora, transmite Știri.md cu referire la bloknot-moldova.md "Acest fluture își depune ouăle pe frunzele castanului. Omizile care ies din aceste ouă se strecoară prin frunze și în primele etape ale vieții se hrănesc cu sucul lor”, a spus Alexandru Morozov, un angajat al Institutului de Zoologie.Potrivit experților, molia de castan poate trăi în frunzele căzute pe tot parcursul iernii, devenind mai activă primăvara. Aceasta poate rezista chiar și la înghețuri de treizeci de grade. Primii fluturii încep a zbura la sfîrșitul lunii aprilie, începutul lunii mai. Într-un kilogram de frunze uscate se pot găsi pînă la 4.000 de larve. Pentru oameni și animale, acestea nu reprezintă o amenințare, spre deosebire de plante.Asociația de gospodărire a spațiilor verzi susține că prelucrează periodic copacii de la dăunători, cu toate acestea, judecînd după starea deplorabilă a copacilor, acest lucru se face în mod neregulat și aleatoriu. În plus, trebuie tratat și frunzișul uscat."În toamnă, intenționăm să plantăm un lot nou de copaci pe bulevardul Ștefan Cel Mare . Totuși, facem acest lucru în fiecare an, din cauza numărului mare de mașini care parchează constant acolo”, a spus șeful Asociația de gospodărire a spațiilor verzi, Serghei Carp.În total, în Capitală sînt peste 150.000 de copaci. Prima molie minieră a frunzelor de castan a fost descoperită în țara noastră în 1991.