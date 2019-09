Îți vine să nu mai respiri. Partea a II-a

(Continuare. Începutul – la 19.09.2019)

Tema duhorii care sufocă capitala Moldovei în ultimele două luni îi preocupă pe toți: o discută utilizatorii segmentului moldovenesc al rețelelor sociale, funcționarii de la primăria Chișinău, miniștrii din guvern, deputații din comisia parlamentară de profil, chișinăuienii simpli – la locurile de muncă, odihnă și acasă.

Furnizorul de apă a sonorizat două versiuni ale miasmei din capitală: 1) rezultatul activității agenților economici care nu au un sistem adecvat de curățare a apelor uzate și de aceea le deversează în sistemul de canalizare și în r.Bîc; 2) tehnologia imperfectă de păstrare a nămolului, care, sub influența căldurii, a început să se descompună. Dar prim-ministrul Maia Sandu este sigură că mai există și o a treia cauză – faptul că pe parcursul mai multor ani municipiul Chișinău nu are un primar general.

Versiunea nr.2: nămolul, soarele, ambra

O a doua cauză, din care orașul se sufocă de putoare, în opinia celor de la Apă-Canal Chișinău, este tehnologia imperfectă de depozitare a nămolului, care, sub influența căldurii, a început să se descompună și să emane un miros neplăcut.

”O altă cauză a mirosului neplăcut, amplificat în ultimele lunile, este nămolul care în ultimii 10–12 ani este păstrat în spațiile temporare de depozitare, amplasate pe teritoriul întreprinderii. După ce în anul 2007 a fost modificată legislația privind gestionarea deșeurilor și restricționarea transportării nămolului pe post de îngrășăminte, întreprinderea a implementat o metodă de tranziție a păstrării nămolului – în geo-tuburi. Însă acestea nu asigură un proces eficient de procesare a sedimentelor ca metodă temporară de păstrare. Peste anumite perioade de timp, nămolul a fost scos din geo-tuburi și depozitat în spații echipate anume în acest scop, în prezent acestea ocupă o suprafață de 3,2 ha și au un volum de 760 mii m². Arșița din iulie-august a accelerat procesul de fermentare a nămolului, ceea ce a cauzat apariția mirosului neplăcut”, se spune în comunicatul emis de Apă-Canal.

În perioada în care municipiul era administrat de Dorin Chirtoacă, acesta promitea că va salva capitala de mirosul neplăcut. Ca decizie temporară, cu puțin înainte de alegerile din 2015, au fost alese geo-tuburile – sisteme voluminoase de tip sac, din material țesut poros din polipropilenă de culoare neagră, unde erau depozitate tonele de sedimente de la stația de epurare, pentru deshidratarea lor gravitațională. Dorin Chirtoacă a decis să utilizeze geo-tuburile fără a ține cont de opinia specialiștilor, care spuneau că aceasta nu va soluționa problema, ci doar temporar va ameliora urmările negative. Dar acele geo-tuburi și-au îndeplinit sarcina geopolitică – Dorin Chirtoacă a fost reales primar general.

Cum numai duhoarea a acoperit din nou capitala și toată lumea a început să-l învinuiască iar pe ex-primarul liberal, Dorin Chirtoacă a mers la stația de epurare pentru a-și expune punctul de vedere, dar și să arate că acolo se petrec lucruri, care pe timpul său, chipurile, nu aveau loc.

Chirtoacă consideră că nu el este vinovat de duhoarea din capitală, ci actuala administrație, de orice nivel. Ex-primarul o învinuiește de faptul că nu a știut să păstreze cele făcute pe timpul lui.

”Dacă actualul guvern ”harvard” ar avea curaj, tărie de caracter, ar veni la stația de epurare și ar constata personal problema existentă. Toate împuternicirile le are guvernul, doar el poate constata toate ilegalitățile de aici. Unde ești, Maia Sandu? Andrei Năstase? De ce nu veniți la stația de epurare ca să constatați că nămolul este aruncat direct în cîmp, ca pe timpul lui Stalin, Hrusciov, Brejnev? Și pînă în anul 2009, și practic pe toată perioada de independență, la Chișinău murdăria era aruncată anume așa. Eu unul m-am aflat cel mai prost și am căutat zi și noapte soluții. Într-un final am găsit varianta geo-tuburilor. Am mers prin noroiul de la stație, iar ei nu au putut păstra nici ceea ce s-a reușit atunci”, a spus în emisie directă Dorin Chirtoacă.

Utilizatorii rețelelor sociale au avut reacții ambigue. Criticilor, fostul edil le-a răspuns, că el nu doar a ascuns nămolul în geo-tuburi, ca să elimine putoarea, dar a și ”adus 63 mln. euro pentru reabilitarea deplină a stației de epurare”, lucrări care cică au loc și în prezent, inclusiv construcția rezervoarelor de metan, în care nămolul va fermenta și va elimina biogaz. ”Studiați documentele! Ei au venit și au distrus tot ce s-a făcut pe timpul meu, au scos nămolul din saci la soare, ca să-l usuce. Și în timp ce se usucă… pute. Ați înțeles?”, a scris Chirtoacă, supărat pe atacurile de pe rețelele sociale.

Ex-ministrul Ecologiei, Violeta Ivanov, președinta comisie pentru problemele de mediu, este de altă părere cu privire la soluționarea problemei mirosului neplăcut din capitală.

”Din întreaga linie tehnologică a fost rupt doar segmentul ce ține de geo-tuburi, celelalte componente, care prevăd deshidratarea nămolului cu cel puțin 20-30%, adăugarea coagulanților, pentru ca apa să se scurgă, utilizarea filtrelor pentru uscarea nămolului la 80-90% și într-un final – confecționarea brichetelor pentru utilizarea ulterioară, au fost ignorate. Nu se știe din ce considerente au fost cumpărate doar geo-tuburile și nu întregul echipament, care putea rezolva problema. De la bun început, rezoluția Ministerului Ecologiei cu privire la soluționarea problemei cu ajutorul geo-tuburilor a fost una negativă, am spus atunci că acest proiect nu poate fi realizat așa, am prevenit despre urmările nefavorabile.

Și Victor Covaliov, profesor la catedra chimie ecologică a Universității de stat din Moldova, cunoscut inventator în domeniul tehnologiilor alimentare și de epurare, este nedumerit de soluția de depozitare a nămolului în geo-tuburi. El spune că geo-tuburile au fost inventate și se folosesc, în fond, pentru efectuarea lucrărilor de construcții inginerești de curățare, reabilitare ecologică a iazurilor și altor bazine acvatice.

”În anii precedenți, prin decizia autoritară a primăriei municipiului și a primarului precedent, ele au început să fie utilizate, fără justificarea tehnică necesară, la stația de epurare pentru deshidratarea tonelor de sedimente comunale. Dar fenomenul nu a fost analizat, spre a stabili sursa duhorii din oraș și a impactului geo-tuburilor asupra atmosferei în condiții urbane… Cel mai probabil, cauza apariției mirosurilor neplăcute poate fi încălzirea la soare a tonelor de depuneri organice păstrate în geo-tuburile de la stația de epurare. Ajunse la temperatura critică (cca 30-32°С), în lipsa oxigenului și sub influența microorganismelor metanogene, în interiorul geo-tuburilor se dezvoltă un proces necontrolat de fermentare anaerobă spontană a masei biologice, cu eliminarea biogazului, care de obicei are loc în reactoarele de biogaz. Culoarea neagră a geo-tuburilor accelerează încălzirea la soare a masei în fermentare și intensifică procesele anaerobice din interior, în rezultat biogazul este eliminat în atmosferă prin structura poroasă a pereților geo-tuburilor”, declară Victor Covaliov.

La fel și Arcadie Rusnac, șeful departamentului control și calitate a apei АСС, nu crede că utilizarea geo-tuburilor pentru depozitarea nămolului este soluția corectă a problemei duhorii din Chișinău. Și cu ele, în oraș se simțea un miros neplăcut. Nici nu e de mirare, deoarece timp de 12 ani pe suprafețele aferente stației de epurare din capitală s-au acumulat peste un milion de metri cubi de sedimente.

- În locul de depozitare a nămolului are loc fermentarea, se elimină gaze, apă. În nămol, plus la apă, putem vedea saci, pietre, iarbă. Nu putem nici să-l încărcăm, nici să-l transportăm în altă parte. Nu știm ce să facem cu toate acestea. La temperaturi înalte, duhoarea apare din cauza fermentării intense. Asta va dura ani de zile, dacă nu vom decide urgent ce facem cu acest nămol, unde îl depozităm… Trebuie ori ars, ori ermetizat cumva, ceea ce este imposibil, pentru că din cauza apei nu putem ajunge la sedimentele propriu-zise. Nămolul nu trebuie acumulat pe parcursul anilor. El trebuie prelucrat și evacuat… Dl Chirtoacă deja ne-a învinuit că lucrăm cu trei bazine de aerare, că apa are culoarea albă. Pentru că așa a fost conceptul. Noi am vrut, în 2007, să evacuăm stația de epurare din Chișinău, atunci nu am fi avut mirosuri neplăcute. Dar nu ni s-a permis, și acum nu mai putem face nimic”, a relatat A. Rusnac jurnalistului Noi.md.

Lucrurile se complică și din cauza lucrărilor de modernizare a stației de epurare, care se fac, mai exact – se tergiversează, în cadrul proiectului despre care a vorbit anterior Dorin Chirtoacă. Anatol Lichia, director tehnic Apă-Canal Chișinău S.A., declară că compania executoare a lucrărilor a prezentat un proiect al graficului, conform căruia deja trebuiau finalizate toate lucrările, iar stația – să funcționeze. Însă lucrările de betonare nici nu au început, nu s-a făcut nimic pentru a finaliza întregul volum de lucru.

”Lucrări de construcție s-au făcut multe. Instalațiile anterioare s-au prăbușit, ceea ce prezintă amenințări pentru viața oamenilor care se află pe șantier. La propunerea companiei, în martie au fost eliberate și transmise spre reconstrucție bazinele de sedimentare primare și cele secundare. În bazinele eliberate nu se face nimic. Pe întregul șantier – un singur muncitor și un excavator. Cu așa ritmuri, cred că nici un grafic, nici o prezentare nu va fi gata către iulie 2020. Lipsa de experiență a echipei alese de precedenta conducere a societății pe acțiuni Apă-Canal Chișinău, împreună cu Banca Europeană pentru Construcție și Dezvoltare, și atitudinea incorectă se va solda cu prelungirea contractului. Toate acestea vorbesc despre faptul că compania nu are experiență și nu a angajat contractori, care știu ce au de făcut. La cererea companiei, obiectele au fost transmise la reconstrucție, în cadrul căreia urmează a fi instalate țevi din inox pentru sistemele de aerare. Însă concepția nu prevede schimbarea țevilor din metal. În opinia noastră, asta nu se va solda cu rezultatele scontate, deoarece aceste instalații au peste 30-40 de ani. Iată de ce noi deja introducem anumite schimbări. Mai mult, preconizăm o reconstrucție de 24 mil. euro, pe care vor fi nevoiți să le achite consumatorii. Acești bani vor fi incluși în tarife. Compania responsabilă de acest proiect a și comandat 90% din echipamente, acestea stau acum sub cerul liber, neacoperite. Nu există vre-o garanție că ele vor fi instalate în următorii 2-3 ani”, a relatat Anatol Lichia în comentariul pentru Noi.md.

Versiunea nr. 3: mirosul care ține de Primar

Fiind de acord cu cele spuse mai sus, prim-ministrul RM, Maia Sandu, a vorbit despre existența unei a treia versiuni. Chipurile, mirosul neplăcut a apărut la Chișinău și din cauza că orașul nu are un primar, un stăpîn care să se preocupe de soluționarea acestei probleme împreună cu echipa sa – puterea executivă, iar echipa de la cadre, care a tot adus în fotoliul de primar general doar conducători temporari, nu a permis să se facă ceva în vederea soluționării acestei probleme arzătoare.

”Cea mai mare problemă constă în faptul că orașul nu are un primar, e o problemă de competența primăriei, însă anul trecut alegerile democratice au fost anulate, iar azi toată lumea zice că nu este obligația ei. Probabil, există niște elemente ale problemei în cauză. Problema stației de epurare și a companiilor care nu respectă legea ce prevede că fiecare din ele trebuie să dispună de o stație de epurare prealabilă. Dar multe nu au așa ceva, iar răspunderea pentru asta o poartă Apă-Canal”, a spus Maia Sandu în ședința guvernului din 11 septembrie.

Ex-premierul Pavel Filip, care timp de trei ani nu a făcut nimic pentru ameliorarea situației, dar știe, chipurile, ce este de făcut în asemenea cazuri, și-a permis să critice actualul premier .

”Dacă este vorba despre sănătatea oamenilor, nu mai contează că responsabilitatea aparține primăriei ori altor instituții. Este necesară implicarea autorităților centrale. Este și responsabilitatea guvernului. Nu doar să ceară implicarea altora, să se implice, dacă vede că autoritățile locale nu acționează în modul corespunzător. Iată ce ar trebui să facă premierul în această situație:

1. Să convoace comisia pentru situații excepționale.

2. Să studieze rezultatele analizelor de laborator luate la stația de epurare, în special în caz că este vorba despre pericole pentru viața și sănătatea locuitorilor municipiului Chișinău.

3. După rezultatele analizelor de laborator și concluziile respective, trebuie anunțată o situație excepțională pe teritoriul capitalei.

4. Clasificarea situațiilor excepționale: ”Depășirea concentrațiilor admise de substanțe nocive în mediul ambiant”, conform art.1.4 din Anexa 1 a HG nr.1076 din 16.11.2010 ”Cu privire la clasificarea situațiilor excepționale și procedura de acumulare și prezentare a informației privind protecția populației și a teritoriilor”.

5. Aprobarea unui plan de acțiuni în vederea lichidării consecințelor situației excepționale cu indicarea măsurilor concrete într-o perspectivă imediată, medie și îndelungată. Identificarea instituțiilor responsabile de implementarea măsurilor și de respectarea termenelor stabilite.

6. Alocarea din fondul de rezervă a guvernului, în funcție de circumstanțe, a sumelor necesare lichidării consecințelor situației în cauză.

7. Dat fiind că a fost intentat un dosar penal, procuratura urmează să identifice vinovatul și să aplice sancțiunile respective”, a scris P. Filip pe pagina sa socială.

Să nu scăpăm momentul

Stranie această critică adusă de ex-premier, deoarece nimeni și nimic nu i-a încurcat lui personal, fiind șef de cabinet, să aloce mijloace pentru modernizarea stației de epurare a capitalei și să îndeplinească toate măsurile pe care acum le recomandă actualului guvern.

Iar specialiștii afirmă într-un glas, că soluționarea problemei stației de epurare, în actuala ei stare, va fi una foarte dificilă. Asta a declarat în ședința de guvern și Valeriu Meșca, directorul Apă-Canal Chișinău SA, invitat special pentru a prezenta informațiile la subiect. Mai mult, acesta a declarat că nici modernizarea care este efectuată la moment nu va schimba situația.

„Recunosc sincer, că reconstrucția preconizată nu va da rezultate, de bine-de rău ea va putea curăța nițel, dar de miros nu ne vom izbăvi niciodată. Nu vom reuși să stopăm eliminarea azotului, fosforului, cum prevede legislația în vigoare. Avem trei sectoare ale orașului – unde suflă vîntul, acolo se duce mirosul. Numai cu ieșiri în mass-media nu vom rezolva problema. O vom putea rezolva doar dacă vor găsi limbă comună autoritățile centrale și cele locale, dacă se vor găsi bani, dacă va apărea un proiect, echipamente, nu se vor face doar acțiuni demonstrative... Muncesc la această întreprindere de 30 de ani, an de an mirosul se întețește… Nămolul se acumulează ani în șir. Nu trebuie să ducem oamenii în eroare, peste noapte nu vom scăpa de acest miros. El va fi prezent în oraș, pentru că nămol este mult, el se află într-o zonă deschisă, iar contractul nu prevede ce-i de făcut cu el, unde poate fi el dus. Și în apropiere avem mina Purcel, în care au fost depozitate sute de mii de tone de deșeuri”, a recunoscut A. Rusnac.

Investițiile de 63 mil. euro încă nu au fost valorificate, de bani liberi bugetul municipal și cel al statului nu dispun, pentru a soluționa problema operativ. E nevoie de sute de milioane de euro pentru a aduce stația în conformitate cu standardele europene. Deocamdată, conducerea Apă-Canal Chișinău SA s-a convocat în ședință, a luat cunoștință de situația creată și a cerut îndeplinirea următoarelor acțiuni:

1) luarea tuturor măsurilor tehnice necesare soluționării urgente a problemelor funcționării stației de epurare, prin reabilitarea și recultivarea microorganismelor necesare procesului de tratare a apelor reziduale;

2) prezentarea organelor competente (SIS, Procuratura generală, Agenția pentru protecția mediului ambiant, Serviciul supraveghere a sănătății publice etc.) a unui plan de acțiuni, pentru a obține susținerea juridică și tehnică în vederea depistării agenților economici care deversează ilegal apele reziduale în sistemul comun de canalizare;

3) identificarea, împreună cu instituțiile statului și structurile academice din Moldova și de peste hotare, a soluțiilor urgente și durabile de rezolvare a problemei nămolului acumulat în locurile de depozitare și în geo-tuburi;

4) prezentarea primăriei Chișinău și consiliului municipal a proiectelor de decizii necesare ameliorării situației create în jurul stației de epurare și funcționării normale a companiei.

Am vrea mult să sperăm că autoritățile se vor apuca în serios de rezolvarea problemei stației de epurare din capitală. Anterior, cum numai situația se acutiza, autoritățile de toate nivelurile o discutau, vorbeau despre necesitatea alocării urgente a banilor și identificării unui investitor care ar investi mijloace în modernizare, însă de cele mai multe ori lucrurile nu mergeau mai departe. Parcă fusese luat, de la Banca Mondială, creditul pentru renovarea stației de epurare din capitală, însă din motive neînțelese procesul se tergiversează, echipamentele achiziționate înainte de timp se deteriorează sub cerul liber. Unde mai pui că specialiștii spun că modernizarea preconizată nu va rezolva problema în întregime.

Aproape toate stațiile de epurare din republică se află într-o situație similară. Este un tablou catastrofal. Potrivit Inspecției ecologice de Stat, în ultimii 30 de ani Republica Moldova a pierdut mai toate stațiile de tratare a apelor reziduale. Din cele 233 de stații existente, doar 8 funcționează în limitele standardelor existente. Lipsa investițiilor s-a soldat cu faptul că stațiile de epurare, construite în diferite localități încă în perioada URSS, ar trebui demontate pentru fier vechi, căci apele reziduale ajung în bazinele acvatice fără a mai fi curățate cumva. Apa din aceste bazine acvatice este utilizată la irigare, după care roadele de legume și fructe ajung pe masa noastră. Să nu ne mai mire, așadar, faptul că sănătatea națiunii este tot mai proastă, iar tot mai mulți copii se nasc bolnavi.

Nu încape îndoială, că sarcina primordială a autorităților centrale actuale, dar și a viitoarei conduceri municipale, este să lase la o parte orice divergențe politice sau geopolitice și să se preocupe urgent de prevenirea catastrofei ecologice, care deja devine una de nivel național.

Lidia Ceban