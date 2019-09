Exclusiv! Vom plăti pentru putoare sau unde „zboară” 24 de milioane de euro (VIDEO)

Serile de toamnă-s frumoase, dar mirosul urît adus de vînt este cel pentru care locuitori Capitalei plătesc cu răbdare și liniște.

,,La momentul actual ne aflăm la un obiectiv care se numește Stația de pompare principală, care, conform proiectului și graficului prezentat de companie, la momentul actual trebuiau să fie finalizate toate lucrările și stația să fie pusă în funcțiune. Vedeți și dumneavoastră că nu este executată nicio lucrare ce ține de betonare, de finalizare a lucrărilor. Deja de mai multe ori au fost făcute lucrări de construcții. Construcțiile anterioare s-au prăbușit, au creat pericol pentru viața persoanelor care sînt acum în șantier. Cum vedeți, lucrează un muncitor și un excavator. Cu așa tempou de muncă care este acum, cred că nici un grafic, nici o prezentare nu va fi gata către luna iulie 2020. Lipsa de experiență și o atitudine nu prea corectă, va duce la aceea că contractul va trebui să fie prelungit. Ceea ce ne arată aici în teritoriu, totalmente vorbește despre aceea că compania nu are experiență sau nu a angajat subantreprenori care să cunoască cum trebuie să facă lucrările”, a declarat directorul tehnic S.A. „Apă-Canal Chișinău”, Anatolie Lichii.

,,Conform solicitărilor companiei, au fost predate și eliberate către reconstrucție, atît decantoarele secundare, cît și primare. La decantoarele care sînt deja golite, nu se face nici o activitate și nu se muncește. Accentuez că din luna martie ele au fost fost eliberate și date companiei pentru a efectua lucrări”, a mai adăugat Lichii.

Potrivit informațiilor oferite de către directorul tehnic S.A. „Apă-Canal Chișinău”, pe șantier nu e nici zare de lucrător.

,,În șantier nu lucrează nimeni. La fel cum v-am spus anterior, conform solicitării companiei, obiectivele au fost predate către recontrucție. Așa, numită o reconstrucție, unde vor fi pozate niște țevi din inox pentru sistemele de aerare. Dar, în conceptul reconstrucției nu a fost stabilit momentul ce ține de reconstrucția părților civile - schimbarea țevilor din metal. Noi deja facem o schimbare minoră, în viziunea noastră, care nu va duce la rezultatele necesare, dar, construcțiile civile deja depășesc peste 30-40 de ani și ele nu au intrat în conceptul reconstrucției stației”, a precizat Lichii.

Mai mult, este și reconstrucție pentru care vor trebui să achite toți consumatorii:

,,Este o recontrucție pentru care vor achita consumatorii 24 de milioane de euro. Acești bani vor fi incluși în tarife”.

Mai mult, compania care se ocupă de acest proiect, a comandat deja 90% din utilaj care este stocat sub aer liber și nu este protejat cu nimic. Astfel, directorul tehnic Apă-Canal se întreabă ce garanții are acest utilaj dacă va fi instalat peste 2-3 ani.

În pofida celor expuse mai sus, problema mirosului urît din capitală rămîne una destul de dureroasă nu doar pentru angajații întreprinderii, dar și pentru locuitorii capitalei.

,,Toți ne întreabă de unde mirosul vine. Eu l-aș întreba pe Chirtoacă... Aici unde 12 ani s-a depozitat nămol, care au o adîncime de 12 metri, aici îs peste un milion de metri cubi... Aici miroase în tot anul și va dura încă ani de zile, pînă nu hotărîm ce facem cu acest nămol.... El trebuie ars sau astupat, dar nu poți astupa că e apă... Nămolul nu trebuie acumulat, el trebuie tratat și apoi transportat... Am mai fost învinuiți de ce lucrăm cu 3 bazine de aerare, de ce apa e albă. O să spunem, că așa concept a fost. Noi am vrut să scoatem stația de epurare din Chișinău în 2017 și nu era să pută. Dar, așa a fost contractul și nu putem face nimic. Această reconstrucție nu ne va da aproape nimic, să știți, ea va menține cît de cît epurarea stației, dar nu vom obține înlăturarea totală a mirosului.... Avem 3 părți a orașului, în care parte bate vîntul în aceea se duce mirosul.... ” a explicat Rusnac Arcadie, șef Departament Asigurare și Controlul Calității, Apă-Canal.

Există totuți o ieșire din situație pentru această problemă:

,,Trebuie să se unească organele centrale și organele locale. Trebuie surse finaciare și proiectări, instalațiii.. dar nu facem așa declarativ... De 30 de ani lucrez aici și mirosul e tot mai mare și mai mare... S-a adunat nămolul ani de zile... Nu trebuie să ducem în eroare oamenii că vom scăpa de acest miros peste zi... ”a precizat Rusnac Arcadie, șef Departament Asigurare și Controlul Calității, Apă-Canal.

Să o luăm de la capăt. Cînd era Chirtoacă la cîrma Primăriei, în ianuarie 2017, autoritățile municipale au promis din nou că ne vor scăpa de mirosul urît din Capitală. Astfel a început ”romanul” despre lucrările de reabilitare a Stației de Epurare.Valoarea proiectului a fost de peste 24 de milioane de euro, iar valoarea totală inclusiv reconstrucţia reţelelor, procurarea echipamentelor, utilajelor, etc, fiind de 62 de milioane de euro. Lucrările de modernizare a Staţiei de Epurare ar fi trebuit să înceapă încă în anul 2012, an în care a fost semnat acordul de finanţare. Abia la 6 ani distanță întreprinderea Apă-Canal Chişinău care gestionează Staţia, a reuşit să îndeplinească punctele din caietul de sarcini.La începutul lui 2018, Veronica Herța, ex -șefa de la Î.M. „Apă-Canal” spunea că la Stația de Epurare din Chișinău, urma să fie construite stații de pompare noi, urmează a fi reabilitate decantoare primare, bazine de aerare și șapte decantoare secundare,Cea de-a doua etapă presupunea modernizarea liniei de tratare a nămolului. Aceasta înseamnă că geotuburile, în care pînă acum se aduna nămolul, vor fi înlocuite cu nişte centrifugi care vor separa nămolul de apă, uscîndu-l.Întrebarea noastră este cît la sută din toate promisiunile făcute atunci, au fost realizate pînă în prezent. Răspunsul îl puteți afla în materialul video de mai jos: