Tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului se apropie (VIDEO)

Tinerii de pe malul drept și stîng al Nistrului încep să coopereze activ unii cu ceilalți, să se apropie și ar putea să se unească și mai mult, datorită implementării unor noi proiecte și inițiative comune pentru tineret.

Despre ceasta au declarat doi activiști pentru tineret de la Tiraspol , Pavel Posteliuko și Vitalii Stasiuk, care au devenit protagoniștii noii ediții a emisiunii „Fiți mîndri că sînteți moldoveni” pe portalul moldovenii.md, transmite Noi.md.Tinerii au acordat interviul după ce tinerii activiști pe ambele maluri ale Nistrului au vizitat administrația Președintelui Moldovei, unde au fost primiți călduros.„Ne-a plăcut foarte mult cum am fost primiți în administrația Președintelui Moldovei. Am fost primiți foarte călduros, ne-a fost organizată o excursie, ne-au vorbit despre toate sălile, despre muncă. Ne-a plăcut cum ne-au întîmpinat activiștii de pe malul drept al Nistrului. Am stabilit cu ei cîteva contacte, pe care le vom menține în continuare”, au menționat băieții.Aceștia au apreciat înalt șansele de apropiere a tinerilor transnistreni și moldoveni, datorită implementării unor astfel de inițiative și a noilor proiecte pentru tineret.„Sînt sigur că astfel de evenimente ar trebui organizate mult mai des, iar astăzi prin exemplul nostru am arătat că tineretul nostru poate prieteni, poate comunica, poate găsi un limbaj comun și interese comune”, a spus Pavel Posteliuko. El a exprimat recunoștință organizatorilor și speranța că astfel de evenimente vor avea loc mult mai des.Băieții consideră o idee excelentă vizitarea comună de către tinerii de pe malul drept și stîng al Nistrului a administrației din Transnistria sau a Consiliul Suprem al Transnistriei.„Dacă va exista o astfel de dorință, ne vom înțelege și vom organiza un astfel de eveniment”, au spus ei.„Întotdeauna există ceva de învățat unii de la alții și de împărtășit unii altora. Cooperarea noastră va fi foarte bună pentru dezvoltarea tineretului”, au subliniat activiștii pentru tineret de la Tiraspol.