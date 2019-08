Tinerii din regiunea transnistreană învaţă să fie lideri

Şi-au dezvoltat abilităţile de comunicare, de lucru în echipă de soluţionare a conflictelor, dar cel mai important, au creat prietenii care vor dura o viaţă.

Este vorba despre 45 de tineri din Bender şi Dubăsari , care au participat la o tabără de vară, unde timp de patru zile au învăţat ce înseamnă să fii lider. Tinerii au plecat acasă cu un bagaj impresionant de cunoştinţe noi, dar şi cu amintiri la fel de frumoase, relatează Mesager.„Scopul taberei de vară a fost să ne înveţe cum să fim lideri adevăraţi, care pot să ia decizii complicate. Deja în cea de-a doua zi de tabără lucram ca o echipă adevărată şi luam decizii importante în diferite jocuri”. „Echipa de aici a fost cu adevărat extraordinară şi ne-a motivat să nu ne oprim aici, să continuăm să organizăm trening-uri pe subiecte de leadership şi in localităţile de unde venim noi”. „Pentru mine s-a deschis o nouă lume în faţa ochilor. Am obţinut cunoştinţe pe care greu le poţi găsi în altă parte. Dacă la şcoală procesul de învăţare se axează mai mult pe critică, aici timp de patru zile toţi ne-au motivat şi ne-au încurajat şi eu cred că aşa se nasc adevăraţii lideri”, au spus tinerii.În cele patru zile cît a durat şcoala de vară, tinerii au participat la diverse activităţi, seminare şi ateliere de lucru.„Fiecare bucată a fost axată pe o anumită competenţă pe care o are acest lider. De exemplu, exerciţii de ascultare, unde participanţii aveau nevoie să se asculte unul pe altul, exerciţii în care se iau în consideraţie aşteptările, sau motivele sau necesităţile participanţilor cum a fost exerciţiul cu ochii legaţi. Am mai avut şi exerciţii de negociere în care oamenii trebuiau să ţină cont şi de interesele celorlalte părţi”, a spus Diana Vrabie, trainer.„Am reuşit să adunăm 45 de tineri din regiunea transnistreană şi să le creăm oportunităţi de dezvoltare personală prin implicare lor în diverse exerciţii practice pentru a le dezvolta abilităţile de comunicare, de a le crea oportunităţi de dezvoltare. Prin asemenea iniţiative tinerii îşi dezvoltă abilităţile de a schimba viitorul ţării spre bine”, a spus Dina Şevcenco, coordonator de program, Fundaţia Est – Europeană. Tabăra de vară a avut loc în cadrul proiectului „Construim punţi, depăşim bariere - construim punţi între societatea civilă şi comunităţile de pe ambele maluri ale Nistrului”, implementat de Fundaţia Est-Europeană, cu suportul financiar al Uniunii Europene şi al Suediei.